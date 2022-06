La sorpresa de Campazzo: entrenó con un equipo de la Liga Nacional

Mundial careta Qatar 2022 no apto para infieles: mirá cuánto te pueden dar de cárcel por un touch and go

Campazzo.webp

De vuelta en Córdoba, Facundo Campazzo aprovechó su estadía para entrenar y ver a sus seres queridos. No dejó pasar la oportunidad y, también estuvo presente en la Liga Nacional:"Estuve viendo la Liga Nacional. La verdad es que me gustó mucho porque desde que me fui de Peñarol no había tenido la oportunidad de verla. Estuve entrenando con Instituto, ahí con los chicos".

facundo campazzo.webp

En su momento lo había hecho Andrés Nocioni con Peñarol o Luis Scola con Obras Sanitarias. En este caso fue Facundo Campazzo, quien decidió volver a sus orígenes y entrenar en las canchas donde dejó tantos recuerdos para los hinchas de Instituto. "Hay muchos jugadores jóvenes, con ganas de aprender, de mejorar, con motivación. Cuando hay ganas de todo el equipo, es mucho más fácil, a las ganas hay que sumarle trabajo", sumó el ídolo cordobés.