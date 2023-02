La sanción de Unión: futbolistas sin jugar y una deuda a cancelar para que no le cierren la cancha 

Cuando aún no se cierra la herida de haber quedado eliminado, a Unión le llega desde Buenos Aires otro baldazo de agua fría. Es que el encuentro de semifinales del Regional Amateur frente a San Martín de Mendoza no terminó de la mejor manera y los árbitros tuvieron que salir con custodia. Los jugadores reaccionaron mal ante el marcador final que los dejó afuera de competencia y sobre todo a las acciones que no fueron 'leales' dentro del campo por parte del juez. Después del reclamo de lo que ocurrió en el 12 de octubre, el Consejo Federal resolvió un castigo para el plantel y la cancha.