La polémica medida que analizan en Monterrey tras el escándalo entre Messi y el DT de Rayados

El partido de ida por los cuartos de final de la Concachampions entre Inter Miami y Rayados de Monterrey terminó muy caliente. El club de la MLS explotó contra algunos fallos del árbitro del partido y Lionel Messi se plantó ante Fernando Ortiz, DT del equipo mexicano, por algunos dichos que hizo en la previa y no cayeron del todo bien en el astro.

“Lo que sucedió va a quedar ahí, de las cosas que se hablan no voy a dar ninguna declaración al respecto. No voy a hablar sobre el tema, es algo que surgió ahí y mis intenciones siempre fueron las mejores”, afirmó el Tano cuando el plantel pisó suelo mexicano tras conseguir una victoria clave de visitante.

Según cuentan desde la comitiva de Rayados, el encuentro tuvo un episodio adicional en el camino a los vestuarios, fuera del alcance de las cámaras pero presenciado por testigos y revelaron que Messi era uno de los jugadores presentes en los reclamos, aunque no el único. También se mencionó a Luis Suárez y Jordi Alba.

A pesar de las discusiones, desde Monterrey solicitaron un informe a Concacaf, expresando que el argentino no formaba parte del plantel y, por lo tanto, no debía estar en ese lugar. ¿Rayados está solicitando una sanción para Leo? Hasta el momento, Concacaf no ha emitido ningún comunicado al respecto (tiene un plazo de 24 horas para hacerlo).

Según el reglamento, si Inter Miami lo había registrado como lesionado, entonces podría estar en la zona de camino a los vestuarios. La revancha en Monterrey está programada para el próximo miércoles y Messi apunta a estar presente en ese crucial encuentro. El campeón de la Conca se clasifica para el Mundial de Clubes 2025.