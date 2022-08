La picante frase de Carlos Tevez sobre Riquelme

No llamó la atención que no esté Juan Román Riquelme en el reconocimiento, por sus diferencias por el Apache, quien luego, en diálogo con Radio Mitre, se refirió a la particular situación ante la pregunta de si le hubiese gustado que Román lo saludara en la cancha. Sin vueltas, categórico y con intención de no entrar en polémicas, replicó: "No, con Chicho está bien".