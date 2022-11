La muralla de Las Águilas: su primera convocatoria, el amor al hockey y una cabeza que ya piensa en Roma

Anabella tiene 29 años, es arquera de Las Águilas y de Concepción Patín Club . Su sueño dentro del parqué siempre fue uno solo, y por constancia llegó a la Selección Argentina siendo una adolescente , en el año 2010: "Ese momento que me invitaron me hizo un clic en la cabeza. Maduré bastante con el tema del hockey, porque en la adolescencia cuesta mucho madurar en el deporte y cuando me llamaron en ese año supe que tenía condiciones y que me tenía que poner las pilas. Empecé a trabajar duro para estar un día en la Selección y por salir campeona del mundo ".

Mi primer roce con la Selección Argentina fue cuando tenía 16 años. Pensé que solamente estaba colaborando, pero estaba muy feliz de poder entrenar con las mejores del mundo Mi primer roce con la Selección Argentina fue cuando tenía 16 años. Pensé que solamente estaba colaborando, pero estaba muy feliz de poder entrenar con las mejores del mundo

Su vínculo con el arco en Las Águilas empezó a hacerse hace mucho tiempo, y si bien los entrenamientos con las más grandes la llevaron a llenarse de confianza, Ana confesó cómo fue la primera vez que le informaron que sería parte del equipo: "Me lo dijeron de forma directa. Recuerdo que entrenamos mucho tiempo, casi 6 meses, y el último día de concentración, nos dijeron quién quedaba y quién no. Estaba feliz, porque empezás a integrar la Selección. Fue una lista muy sincera, yo tenía una felicidad enorme".

image.png

A lo largo de este camino defendiendo el arco de la Albiceleste, Ana relató que fue un trayecto de muchos aprendizajes: "Me encontré con un montón de situaciones, a veces lindas, otras malas. Con cuerpos técnicos muy amables, otros no tanto, pero con compañeras espectaculares y sobre todo amigas que todavía cuento. Tanto lo malo como lo bueno, a mi me enseñó, por eso yo lo cuento como un camino hermoso".

La arquera sanjuanina del Concepción Patín Club y del equipo de Darío Giuliani le dijo a Tiempo todo lo que el hockey significa en su vida y los momentos que tuvo que dejar de lado para poder llegar y consagrarse en los más alto con la Selección Argentina: "Al hockey siempre lo tomé como una responsabilidad, como un trabajo. A pesar de las adversidades, a pesar de que no es un deporte profesional acá, es una responsabilidad de cada uno el tomarlo como profesional, como deportista y como un atleta".

Asimismo, aseguró: "Uno nunca deja de entrenar, nunca dejás de pensar en el hockey. Yo dejé de lado el estudio, reuniones familiares y amigos, pero no es algo de lo que me arrepienta, es algo que elegí y algo que elijo día a día. Son sacrificios, pero disfruto hacerlo. Lo que sí, lo que a veces me reprocho es el tiempo con mi familia, mis mascotas, mi pareja, pero se que ellos entienden y son partícipes de esta alegría".

Anabella Flores y su nueva vida como campeona mundial

Todavía la envuelve la felicidad al sonar la chicharra en el Aldo Cantoni que las consagró campeonas mundiales, y hasta ese momento, Ana Flores no se había percatado que dentro del estadio no entraba un alfiler más: "Recuerdo haber mirado el tablero cuando quedaban 5 minutos. En el gol de Soto me tiré para atrás del cansancio y recién ahí me di cuenta de lo lleno que estaba el Cantoni, porque desde que entré a la cancha, estaba tan concentrada que no miré a la tribuna".

Por último, la arquera sanjuanina no pierde el tiempo y cerró la charla con Tiempo al decir que "hará lo posible para llegar al Mundial de Roma 2024".