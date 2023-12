La mamá de un jugador de Peñarol explotó de bronca y disparó contra Cuevas: "No tenés cara"

Peñarol se vino a pique y ante el receso deportivo, están todos ausentes. El descenso terminó de sentenciar el mal momento deportivo que tuvo durante el año y pese a que pudo salvar la categoría con el partido de desempate, no pudo conseguirlo. Lo de afuera en cierta manera terminó afectando y ahora el Bohemio jugará el Regional Amateur. La mecha no se corta ahí, ya que el plantel presenta sueldos impagos. La mamá de uno de los jugadores no se aguantó y disparó contra Oscar Cuevas: "No tenés cara"