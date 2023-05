La hockista que viajó y concentró con su hija: gritó 'campeón' mientras una compañera cuidaba de ella

El camino de Concepción Patín Club en el Torneo Argentino fue para un marquito. Los resultados fueron muy buenos, el juego colectivo funcionó más que nunca y eso le dio otra estrella más al equipo sanjuanino. Dentro del plantel que comanda el profe Castro, hubo una jugadora de más que no estuvo apta para saltar a escena, pero sí para compartir los recreos del plantel. La pequeña Geraldine (1 año y 8 meses), la hija de la jugadora Pamela Burgoa (31), atrapó todas las miradas y los juegos en el momento de la concentración. Amuleto, o no, al equipo le vino bien, fue su primer viaje con la mamá y llegó a San Juan campeona. Una aventura juntas y los paseos en los pasillos del complejo.

"Para este torneo decidí llevar a otra persona para que me ayude y y poder jugar el campeonato, en el momento me la tenia que cuidar fue una experiencia nueva, pero pude disfrutar de ella y logrando el campeonato" , comenzó relatando Pamela a Tiempo de San Juan .

image.png

Pamela fue mamá hace poco y al Torneo Argentino fue acompañada de alguien muy especial, su hija Geraldine. Además, tuvo la complicidad de Florencia (su compañera de equipo) para que le ayude a cuidarla y estar cuando a ella le tocaba saltar a la pista. "Mi hija es muy chica todavía, me demanda lo que es el pecho y no había posibilidades de dejarla, es muy 'mamera'. Estuvimos parando en un complejo y mi hija dormía conmigo. Cuando entrenábamos o jugábamos, me la cuidaba Flor".

image.png

El club y el DT me ayudaron mucho para que puedan viajar con ella. Mi compañera (Florencia) me la cuidó, ella es más chica y entrena conmigo, vive cerca de casa y por ahí hemos tenido juntadas. Mi hija se da mucho con ella

Pamela juega al hockey desde los 5 años y tuvo varias participaciones en la Selección Argentina. Después de no haber quedado en las dos primeras convocatorias, la tercera fue la vencida y fue parte de la plantilla del Mundial de España (salieron subcampeonas tras caer 8-5 frente al local). "Después de ese Mundial decidí ser mamá y dejé por dos o tres años".

Tras su vuelta al Hockey sobre Patines y con una como ella pero más pequeña, Pamela Burgoa se consagró campeona con el Concepción Patín Club tras derrotar 3-1 a Social San Juan por el Torneo Argentino que se disputó en Mendoza.

"Concepción es un equipo que no va a pasear, es un equipo que va de cabeza a ganar, siempre concentradas, desde la mañana y en cada partido. Todas son finales. Tenemos un buen DT, entrenamos duro y hemos dado todo", expresó la jugadora más experimentada del equipo.

Sin título.jpg

"Es un logro más de la mano de mi hija, estamos contentas por todos lo que lo hicieron posible y por las personas que apoyan el femenino. Lo he disfrutado mucho con las compañeras, me divertí mucho con ellas, y consagrarlo con salir primeras es todo. Demuestra, no lo cuentes", cerró la campeona y mamá de la pequeña Geraldine.