La delegación de Huazihul, ya instalada en Chile y lista para el debut

La delegación de Huazihul San Juan Rugby Club ya se encuentra en Chile , lista para debutar en el prestigioso Seven de Viña del Mar 2025 . Tras un viaje por tierra realizado el jueves por la tarde, el equipo se instaló el viernes en su hotel en la localidad de Reñaca, con el foco puesto en el primer partido. Como único representante de San Juan, el "Cacique" lleva sobre sus hombros la ilusión de toda la provincia.

La 37º edición del Seven de Viña del Mar se celebrará entre el viernes 10 y el domingo 12 de enero de 2025, teniendo como escenario las instalaciones del The Mackay School, en Reñaca. Este torneo tradicional de rugby masculino convoca a 24 equipos - la mayoría de Chile-, con una destacada participación de clubes argentinos. El formato incluye una clasificación preliminar (qualy) el viernes, donde 12 equipos competirán por 4 cupos al cuadro principal, mientras que Huazihul, ya clasificado, entrará en acción el sábado en la fase de grupos.

WhatsApp Image 2025-01-10 at 18.25.33.jpeg

El plantel sanjuanino llega con buenos antecedentes, habiendo alcanzado en 2024 las semifinales de la Copa Plata y finalizando en séptima posición en la clasificación general. Con una pretemporada dedicada a afinar detalles y mejorar su rendimiento, el equipo busca superar ese registro y dar un paso adelante en esta nueva edición del torneo.

Plantel y staff

Jugadores: Facundo Sombra, Rogelio Sánchez, Gastón Reyes, Williams Vega, Juan Pablo Reina, Ignacio Nievas, Bruno Guajardo, Felipe Álvarez, Ignacio Soler, Facundo Pérez, José Camacho y Francisco Nievas.

Staff técnico: Leandro Platero (head coach), Martín Mugnos (asistente head coach) y Emiliano Morales (manager).

WhatsApp Image 2025-01-10 at 18.25.27.jpeg

Grupos y calendario del torneo

Viernes 10 de enero: Clasificación o Qualy

Los grupos para la etapa clasificatoria quedaron definidos así:

Grupo A: Old Macks B, Seminario, Mata Aito.

Grupo B: Stade Francais, Old Locks, Viña Rugby.

Grupo C: Dobs, Alumni, Chille All Stars.

Grupo D: PWCC, Los Troncos, Sporting B.

Los ganadores de cada grupo avanzarán al cuadro principal.

Sábado 11 de enero: Cuadro principal

El cuadro principal, donde Huazihul competirá, está conformado por los siguientes grupos:

Grupo A: Old Macks A, Tilcara, Old Anglonians, Qualy 2.

Grupo B: Old Boys, Liceo de Mendoza, Huazihul de San Juan, Qualy 4.

Grupo C: Old Johns, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Old Reds, Qualy 3.

Grupo D: Cobs, Mendoza Rugby, Sporting A, Qualy 1.

WhatsApp Image 2025-01-10 at 18.24.51.jpeg

Dónde seguir el torneo

La transmisión de los partidos estará disponible en el canal de YouTube de Rugby Chile, mientras que las entradas pueden adquirirse a través de un enlace en la página oficial del evento.