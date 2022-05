La declaración de la médica, un respiro para Sebastián Villa en medio de la denuncia por abuso sexual

Era la declaración clave. Porque si la doctora validaba los dichos de R.D, la chica que denunció por abuso sexual a Sebastián Villa, no había nada más que hablar. Lo único que se iba a discutir de aquí en adelante era si al proceso el jugador de Boca lo continuaba en libertad o en prisión preventiva. Pero en cambio, si la doctora se atenía al parte que ella misma había firmado el día posterior al hecho, donde no se mencionaban lesiones compatibles con abuso sexual , le daba al colombiano un pequeño respiro en su estrategia de defensa. Y finalmente eso fue lo que ocurrió este mediodía e n la Unidad Fiscal de Género de Esteban Echeverría: en su testimonial vía plataforma virtual Zoom, la médica Renée Legrand que atendió a R.D. el 27 de junio de 2021 a las 15,40 declaró que todo lo que tenía para aportar era lo que estaba escrito en el parte de guardia del hospital Penna y que no recordaba haber tenido una conversación sobre abuso sexual con la paciente.

“Atiendo más de 20 personas por día, imaginen que es imposible saber qué charlé con cada una a un año del suceso. Lo que escribí en el informe es lo que sucedió”, afirmó según dos fuentes presentes en el momento de su testimonio. ¿Y qué escribió en el libro de guardia? Lo que presenta TyC Sports en exclusiva . Allí entre tantos términos médicos la doctora Legrand refiere que se trata de una paciente que manifiesta dolor vaginal tras una relación sexual y cuyo examen físico presenta rasgos de normalidad salvo una cervicopatía que según los ginecólogos es una inflamación del cuello del útero, habitual de encontrar en las pacientes y que puede provocarse por múltiples factores. En ningún momento quedó plasmado un examen compatible con abuso sexual, lo cual no significa que no haya ocurrido.

image.png

Por esto último era importante la palabra de la médica, porque como presenta también TyC Sports en exclusiva, en su declaración R.D. había hecho mención a que la doctora le dijo que la situación encuadraba en un abuso sexual y que debía denunciarlo ante los dos policías que estaban en el hospital, y que tras recetarle analgésicos la médica salió presuntamente a buscar a esos oficiales, mientras ella se quedó con una residente y aprovechó para irse porque no estaba en ese momento en condiciones de denunciar. Por eso si la doctora Legrand confirmaba estas palabras, Villa quedaba entre la espada y la pared. Pero si bien no lo negó, la doctora dijo “no me acuerdo”. Y eso favoreció al futbolista.

image.png

¿Esto significa que el caso tendrá una resolución favorable al delantero? No. Porque si bien era una declaración clave, hay que tomarla en el marco de otras pruebas que ya están anexadas a la causa. Entre ellas la pericia psicológica a la denunciante que fue terminante sobre su personalidad: no presenta rasgos de mendacidad ni de fabulación y sí shock postraumático compatible con una situación de abuso sexual. También están los chats presentados en el proceso por una amiga íntima de R.D. en dónde se ve un diálogo el día posterior al hecho entre la denunciante y Villa en dónde ella refiere haber sufrido un hecho de violencia y el jugador, tras aceptar que esa noche había tomado mucho, le implora que no haga ninguna denuncia.

image.png

Con todos estos elementos, ahora la fiscalía tiene que llamar a Villa a declaración indagatoria. La estrategia de defensa seguramente será negar el abuso y hablar de una relación sexual consentida. Después de eso, la fiscalía deberá decidir qué decisión tomar sobre Villa, es decir si pide su procesamiento por el delito que tiene pena de ocho a 25 años de prisión, o si cree que no hay pruebas suficientes para ello y lo desliga. Y todo deberá ser validado por el juez de la causa, Javier Leandro Maffucci Moore. Y si bien arriesgar una hipótesis siempre es difícil, dados los elementos que hasta ahora se encuentran es probable que sea procesado por prueba indiciaria, es decir sin certezas concretas pero en este estado del proceso con indicios suficientes de la posible comisión del delito como para que se debata el caso en juicio.

Fuente: TyC Sports