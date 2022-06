La curiosa y experimentada lista de nombres que manejaba Desamparados antes de traer a Ricardo Dillon

Luis Islas llegó en un momento complicado, ya que agarró un equipo herido que no había sumado muchos puntos pero con trabajo y de la mano de los consejos del "Mono" Guirado, que lo fue orientando hasta que se largara con el equipo, Sportivo tuvo altos y bajos, más bajos que altos... eso fue el detonante que llevó a la pronta renuncia del ex entrenador a dejar el barrio Puyuta. Si bien nunca se supo qué fue lo puntual que provocó su salida del equipo, sonaron fuertes algunos puntos: la cancha, lo pesado del descenso, no encontrar un plantel competitivo y no haber contado con algunas cosas que la CD prometió. Después de un mes y medio, el ex ayudante de Maradona dio las gracias y pegó el portazo.

Esta situación puso en jaque a todo Desamparados. Sin DT y en zona de descenso, la Comisión Directiva salió urgente a buscar un sucesor de jerarquía para cubrir ese puesto. Al cabo de un par de horas, se supo de una "supuesta" lista de nombres que tenía el Puyutano para tomar el mando del equipo: Luis Pallaroni, Daniel 'Pipa' Garipe, Edgardo 'Cuca' Herrera y Ricardo Dillon,

Perfiles y estrategias diferentes, pero cada uno contaba con un curriculum de peso para su presentación. El "Gringo" hace mucho que está en Alianza, le ha ido bastante bien al frente e incluso estuvo a tan solo un paso de conseguir el ascenso al Federal A. Pallaroni también hizo un buen papel en Atenas, campeón y surgido de la cantera del Mirasol. Si bien no confirmó que sí ni no, el DT estuvo en la órbita del conjunto Víbora. Lo que si hacia un poco de ruido para los hinchas es que luego de que Jairo Díaz tomara la valla de los tres palos en la titularidad de Desamparados, la relación no iba a ser tan buena si se concretaba la llegada de Luis, ya que la salida del arquero del Lechuzo fue porque no iba a ser tenido más en cuenta por el entrenador pocitano.

image.png

Entrenador de los canteranos y en la Liga de Profesionales. Daniel "Pipa" Garipe se largaba si existía la chance, pero lo cierto es que el rumor pasó e incluso llegó pero no hubo un contacto cercano... o si, pero no se abrochó. Reunión de por medio pero en la nada. Ex mediocampista de varios grandes e incluso si se llegaba a dar, el ex jugador daba un paso importante en su carrera.

image.png

Y por último y tanteando entre los mejores, apareció Edgardo "Cuca" Herrera. El entrenador sanjuanino tiene un amplio conocimiento del fútbol local e incluso estuvo mucho tiempo al frente de Peñarol cuando Salvador Mónaco y su equipo de trabajo tucumano, se fueron de la institución. El DT estaba en la nómina, peno no era del estilo de Desamparados, lo que obligó a buscar por otros rumbos.

image.png

Lista que por algunas horas tomó fuerza, pero que finalmente tuvo el final deseado por los fanáticos, más que nada por lo que Dillon le dio al equipo en alguna época no tan lejana. El Flaco asumió en una nueva temporada y se convirtió en el flamante refuerzo y más importante del Víbora para sacarlo a flote y encontrar el rumbo en el torneo.