martes 12 de agosto 2025

Están locos

La curiosa escena de los All Blacks en pleno Buenos Aires: hicieron de grúa y levantaron un auto

En la previa de su doble duelo ante Los Pumas por el Rugby Championship, tres jugadores del seleccionado neozelandés protagonizaron un gesto de ayuda en las calles porteñas, cuando se había generado un caos vehicular.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La curiosa escena de los All Blacks en pleno Buenos Aires.

En una escena poco habitual en el centro de Buenos Aires, varios jugadores de los All Blacks, la emblemática selección de rugby de Nueva Zelanda, sorprendieron a transeúntes y automovilistas al intervenir espontáneamente para ayudar a liberar una camioneta atascada en un bolardo. El episodio ocurrió este martes, mientras el equipo se encuentra en la capital argentina para disputar el Rugby Championship frente a Los Pumas, y rápidamente llamó la atención por el gesto solidario de los deportistas.

Los All Blacks estuvieron en la cancha de Boca. 
El video

Los All Blacks, enamorados de la hinchada de Boca: "Siguieron cantando durante 3 horas"
la historia de la pareja que creo una de las paginas mas populares del futbol sanjuanino
Pasó en Entretiempo

La historia de la pareja que creó una de las páginas más populares del fútbol sanjuanino

El incidente se desarrolló en una transitada calle del centro porteño, donde una camioneta, por motivos no especificados, terminó con la parte trasera montada sobre uno de los bolardos que separan la calzada de la vereda. Tres integrantes del plantel neozelandés se acercaron al vehículo: uno se ubicó junto a la rueda trasera izquierda, otro al lado derecho y el tercero en la parte posterior. Coordinados, levantaron y empujaron el pesado vehículo hasta devolverlo a la calle, ante la mirada atónita de quienes presenciaron la escena.

La presencia de los All Blacks en Argentina responde a su participación en el Rugby Championship, el torneo internacional que los enfrenta a Los Pumas. El primer encuentro entre ambos equipos está programado para este sábado a las 16:10hs en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que el segundo partido se celebrará la semana siguiente en el estadio Amalfitani de Buenos Aires. El plantel neozelandés, reconocido mundialmente tanto por su destreza deportiva como por su tradicional haka, se encuentra en el país cumpliendo una agenda que combina compromisos deportivos y actividades culturales.

Durante su estadía en Buenos Aires, los All Blacks aprovecharon para sumergirse en la cultura local y visitaron la Bombonera, donde presenciaron el empate 1-1 entre Boca y Racing. Lejos de ubicarse en un sector exclusivo, los jugadores optaron por la platea media, en la curva cercana al arco que da a la calle Brandsen, mezclándose con los hinchas y participando activamente del ambiente futbolero. Vestidos con camisetas del Xeneize, se sumaron a los cánticos y gestos de aliento, compartiendo la pasión característica de las tribunas argentinas.

No es la primera vez que los All Blacks protagonizan un episodio de ayuda similar fuera de los campos de juego. Hace dos años, durante una gira en Francia, el equipo se encontró con una camioneta que bloqueaba el paso de su autobús. En esa ocasión, los jugadores también se organizaron para mover el vehículo y despejar el camino, demostrando su disposición a colaborar en situaciones imprevistas.

