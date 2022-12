La confesión de Gvardiol, el defensor croata que sufrió el 'baile' de Messi

A sus 35 años, Lionel Messi demostró por qué sigue siendo el mejor jugador del mundo y en la semifinal ante Croacia hizo cosas como si tuviera 20. Esa misma edad es la que tiene Joško Gvardiol , defensor croata que la rompió en el Mundial de Qatar 2022 siendo una de las grandes revelaciones aunque contra el genio no pudo hacer mucho. Messi lo sacó a pasear en la jugada del tercer gol (el segundo de Julián Alvarez) y el zaguero del Leipzig contó su experiencia.

Croacia cayó por 3-0 ante la Albiceleste y este sábado irá en busca del tercer puesto ante Marruecos. Una derrota que dolió mucho, pero que algunos jugadores no se la olvidarán jamás porque se enfrentaron al 10 argentino. De hecho, el propio Gvardiol afirmó que podrá contarles a sus hijos que jugó contra el "mejor futbolista" de la historia .

"Había jugado contra Messi pero es un jugador completamente diferente cuando juega con la Selección", señaló el joven croata que espera ganarle a la Pulga la próxima vez que se enfrenten. Actualmente se desempeña en el Leipzig de Alemania, aunque varios equipos se mostraron interesados en contratarlo por lo que no tardará en pegar el salto a un club más importante.

Juega bien en su club y la rompió en el Mundial. Es más, es uno de los grandes candidatos a recibir el premio al mejor jugador joven: "Sería bueno recibir el reconocimiento al mejor jugador joven", sostuvo Gvardiol, aunque a su vez manifestó que "sería aún mejor volver a casa con una medalla".

También aclaró que no lloró por sus fallos, sino que "por otras cosas". La Selección croata demostró ser sólida defensivamente, aunque contra Argentina tuvo algunos errores que le costaron muy caros. "Pero no hay jugador que no cometa errores, sobre todo en la posición de defensa. Los errores son una parte intrínseca del deporte y seguramente habrá más. Intentaré que sean los menos posibles", dijo en conferencia de prensa.

El defensor central jugó infiltrado ante los de Scaloni (además de la máscara por una fractura previa a la Copa), ya que sentía molestias en un pie, aunque aclaró que ya se siente mejor. "Todavía tenemos dos días para trabajar y estoy seguro de que estaré en condiciones", afirmó. Por último, habló sobre el buen nivel de la defensa, aunque le dio mérito al equipo entero: "La defensa no está formada sólo por los defensas y el portero, comienza desde Kramaric. Simplemente hay que funcionar todos unidos".

