La chicana que usó Messi para callar a Benzema: qué hizo

Ya pasaron más de dos meses de aquel 18 de diciembre, pero todavía no conseguimos quitarnos de la cabeza la melodía de "Muchachos", las tapadas del Dibu, el gol de Dí María en la final con Francia o el penal de Montiel, que decretó el título. Y nuestro capitán, parece que tampoco.

A las horas de haber ganado el premio The Best al mejor jugador de la temporada, Karim Benzema subió en sus redes sociales un mensaje ¿para Messi?, es que al parecer no le cayó muy bien que el astro argentino se llevara el premio máximo y realizó varias intervenciones en sus redes sociales que cristalizaron su despecho: primero reposteó algunos elogios, entre ellos uno que lo tildaba de GOAT, y desde la publicación de otra cuenta mostró todos los logros individuales y colectivos -seis títulos- que acumuló durante la última temporada.

image.png

Pero este miércoles, Leo compartió en su cuenta de Instagram una serie de historias con fotografías inéditas con la Copa del Mundo, vistiendo la albiceleste dentro del estadio. Justo después de que varios futbolistas expresaran su descontento, entre ellos, el francés. La forma de callar, subir dos fotos icónicas levantando la Copa del Mundo:

image.png