La bomba del presidente de un importante club europeo: "Esperamos a Di María tras la Copa América"

Vale destacar que el futuro del Fideo aún está por definirse luego de quedar con el pase en su poder. Actualmente, participa en la Copa América con la selección argentina y se espera que tome una decisión después del torneo. Di María será jugador libre al finalizar su contrato con el Benfica el 30 de junio, pero el club portugués le ha ofrecido continuar, debido a su desempeño destacado durante la temporada, donde anotó 17 goles y brindó 15 asistencias.

Otros equipos también están interesados en el jugador. Rosario Central sigue esperando su regreso, aunque las amenazas de bandas narcos han complicado este deseo. También sonó para el Inter Miami, aunque el propio Gerardo Martino fue el encargado de mermar estas versiones: “Sobre Di María me mencionaron una posibilidad muy al pasar. Yo hoy en día no me imagino...”. Y luego, añadió: “Los lugares en los que imagino yo que vendría Ángel, están ocupados. No tenemos lugar en los ‘Designated Player’ (Jugador franquicia) y no lo veo por ese lado... Pero después las negociaciones pueden hacerse y aparece un jugador que uno dice: ‘Che, ¿pero no era que no tenia lugar como DP?’”. Mientras tanto, el Besiktas intenta atraer al argentino con la promesa de participar en la Europa League durante la temporada 24/25.

El presidente del Besiktas, Yucel, reiteró durante la entrevista que el club ha hecho todo lo posible para asegurar la firma del campeón del mundo en Qatar 2022. “Si viene, vendrá gratis por un solo año”, aseguró. Además, explicó que la decisión también dependerá de la valoración económica que haga el jugador y de la adaptación de su familia para vivir en Estambul. “Ya tenemos expectativas. Sí, sí. Yo también tengo muchas expectativas, pero está bien. Es bueno ir con calma de nuevo”, añadió.

El entrenador del Besiktas, el neerlandés Giovanni van Bronckhorst, también está en espera de la decisión final del jugador. Recientemente, el club turco incorporó al delantero portugués Rafa Silva, quien quedó libre del Benfica.

Por otra parte, Di María se ha mantenido enfocado en la Copa América, y ha dejado claro que su decisión la comunicará después del torneo, que será el último en el que defenderá la camiseta de la selección argentina, con la que ya ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, el Mundial Sub 20 de Canadá, la Copa América 2021, la Finalissima 2022 contra Italia y el Mundial de Qatar 2022. Además, fue subcampeón en la Copa del Mundo de Brasil 2014. El rosarino, de 36 años, sería de la partida en el compromiso de esta noche ante Perú y podría ser el portador del brazalete de capitán ante la ausencia de su amigo Lionel Messi, quien descansará producto de una molestia muscular. El zurdo fue de la partida en la victoria 2-0 contra Canadá e ingresó en el complemento en el triunfo 1-0 ante Chile.

FUENTE: Infobae