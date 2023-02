La ajedrecística y ambiciosa aventura de Román Herrmann

Román Herrmann, haciendo escuela por todo San Juan (3)

Buscando la génesis a esta idea de acercarse a todos los rincones para enseñar lo aprendido en su laureado camino nacional e internacional, Herrmann apuntó: “Esta iniciativa comienza con un plan intensivo que tengo para este año de desarrollo del ajedrez a nivel provincial, si es posible en los 19 departamentos. Es una idea que tuve y me gustaría ir a todos los municipios realizando actividades de difusión y mejora del ajedrez local, como así también capacitar si es necesario a los profesores locales para que puedan continuar con el trabajo día a día”.

WhatsApp Image 2023-02-04 at 13.16.00 (1).jpeg La plaza de San Agustín de Valle Fértil se llenó de tableros y mucha pasión por el ajedrez.

Es hermoso poder compartir con chicos y grandes lo que tanto me gusta Es hermoso poder compartir con chicos y grandes lo que tanto me gusta

"Viví mucho tiempo en Jáchal y cuando volvía cada tanto me ponía muy contento poder compartir lo que sé de ajedrez y conocer nuevos talentos. En estos lugares hay muchos talentos y poder llegar a ellos y ayudarlos en lo que esté a mi alcance me hace sentir muy bien".

La primera estación de este ambicioso recorrido fue Valle Fértil, un lugar que según aseguró el propio Román “cuanto con un gran número de chicos que lo practican”.

Román Herrmann, haciendo escuela por todo San Juan (5)

En el céntrico San Agustín de Valle Fértil, contando con la complicidad y el apoyo de la Dirección de Deportes local, se completó una actividad de dos días, donde “comenzamos el viernes por la tarde con clases intensivas para reforzar a los chicos y en la mañana del sábado copamos la plaza principal con distintas partidas al aire libre”. Esta misma propuesta es la que tiene pensado desperdigar por el resto de municipios.

No me interesa la cantidad de personas, mucho más me importa poder recorrer todos los departamentos No me interesa la cantidad de personas, mucho más me importa poder recorrer todos los departamentos

Román aclaró que el único requisito es tener ganas de aprender y disfrutar del ajedrez. "El que quiere pasar y sentarse siempre será bienvenido", apuntó Herrmann, quien intentando adelantar los próximos destinos dijo: “Quiero visitar lo antes posible los departamentos más alejados (Jáchal, Iglesia y Calingasta) y poco a poco ir acercándonos al Gran San Juan".

WhatsApp Image 2023-02-04 at 00.46.32.jpeg Román se sintió en su salsa al poder compartir sus conocimientos en Valle Fértil, la primera estación de su ambiciosa proyecto.

Mirando para adentro

En el plano personal, Román, junto a su socio y amigo Juan Marson, invirtió los últimos 3 años en establecer un fuerte desarrollo de su academia internacional. Relegando un poco la competición para dar prioridad a la enseñanza.

“Este año pretendo volver con todo a las competencias, participando en los torneos nacionales e internacionales. La mira la tengo puesta en el Torneo Panamericano que se realiza en Ecuador en julio y el Campeonato Mundial que es en Grecia, aunque no hay fecha aún confirmada”, completó este auténtico maestro.