Karen, la chica 'diez': del "mi mamá no quería que juegue al fútbol" a convertirse en una joyita de San Martín

"A mi mamá no le gustaba que yo jugara a la pelota, por ahí me escapaba y cuando me pillaba, me hacía re cagar. Antes había mucha discriminación, entonces por eso nunca le gustó", relató Karen Galeote en Entretiempo.

La futbolista de la Primera de San Martín comenzó a jugar al fútbol después de que la vida la golpeara con la pérdida de su madre. Si bien la decisión no fue fácil, siempre supo que su lugar estaba dentro de la cancha. Hoy, es una de las figuras más importantes del equipo femenino de Concepción.

Elegir el fútbol se me hizo muy difícil, porque en ese año perdí a mi mamá. Yo estaba estudiando y me acuerdo que dije 'papi, yo quiero jugar al fútbol. Él me siguió

Mario, su padre, se dio cuenta de su habilidad cuando en un fin de semana en familia la vio gambetearse a sus hermanos: "Mi papá no sabía que yo jugaba al fútbol. Un día fuimos al Sindicato y cuando me vio decía ¿viste cómo juega?, y ahí como que me empezaron a prestar más atención", bromeó.

Karen tiene 14 hermanos y todos son locos por el fútbol, a tal punto que se reparten los colores. La volante es hincha del Verdinegro y su padre es muy fanático de Sportivo Desamparados.