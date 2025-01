Jugó en San Martín, vive en Australia y ahora empezó a escribir libros: quién es el verdugo del Tomba que se alejó de las canchas y ayuda a los chicos

Se trata de Marcelo "Chelo" Carrusca (41), el ex jugador que decidió colgar lo botines en 2019 tras sus pasos por diferentes clubes del país, Turquía, México, Australia y una trayectoria juvenil por la Selección Argentina Sub 20. En San Martín hizo estadía en la temporada 2011/2012, cumplió y hasta se convirtió en verdugo de Godoy Cruz en aquel 1-0 en el Hilario Sánchez, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura. Esa tarde, el Verdinegro sumó tres puntos de oro con Luciano Pocrnjic como figura.

image.png

Después de su salida de San Martín, Marcelo Carrusca desembarcó a un nuevo destino y su carrera futbolística dio un giro de 180 grados. Es que por varias lesiones, en 2019 decidió retirarse definitivamente, a los 36 años. En esas casi dos décadas pasó por entrenadores como el 'Cholo' Simeone y 'Pachorra' Sabella, pero además fue dirigido por Reinaldo Carlos Merlo y Carlos Salvador Bilardo.

image.png

Lejos de su vida como futbolista y con más de una década viviendo en Australia, Carrusca se dedicó a ayudar a los chicos escribiendo manuales de entrenamiento, son una serie de libros para jóvenes futbolistas con herramientas mentales que puedan ayudarlos a transitar desde pequeños los duros golpes que el fútbol puede propinarles. 'Positive Me' está compuesto de seis manuales con actividades para trabajar con jóvenes atletas a través de sus emociones.

¿Qué lo llevó a escribir? aunque aún tiene el recuerdo muy fresco, el ex San Martín regresó al año 2006, cuando vestía la camiseta de Estudiantes y le tocó patear un penal ante San Pablo por la Copa Libertadores: la suerte no estuvo de su lado y ese momento sin duda lo marcó. "Cuando tenía 22 años, viví un momento que casi me rompe. Erré un penal que quebró mi confianza, no estaba preparado para soportar la presión y las críticas. Por ochos años, evité patear otro". (Video abajo)

Embed - San Pablo 1 vs Estudiantes LP 0 Copa Libertadores 2006 4tos final Vuelta Penales FUTBOL RETRO TV

El 'Chelo' Carrusca está instalado en Australia desde el 2012, cuando llegó por un año para probar un fútbol distinto después de sus pasos por San Martín, Turquía y México. La experiencia le valió, se animó y se quedó a vivir para siempre en Australia. Ahora, con otra vida y cerca del semillero del Programa de Desarrollo Juvenil del Adelaide United al que enseña y forma.

image.png

El día que Marcelo Carrusca fue verdugo de Godoy Cruz en el Hilario Sánchez:

Era la temporada 2011 y San Martín tenía a Facundo Sava como entrenador debutante. La fecha 12 del Torneo Clausura juntó a verdinegros y tombinos y el clásico cuyano quedó en manos del local, que a través del 'Chelo' Carrusca anotó el único tanto de la tarde en Concepción. Grito de alegría y un Hilario Sánchez explotado.