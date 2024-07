Inter Miami confirmó qué lesión tiene Lionel Messi

¡Nos dolió a todos! Gesto de dolor y lágrimas: Lionel Messi no pudo seguir y tuvo que pedir el cambio

image.png

La buena noticia para el jugador es que no hay una lesión ósea en el tobillo y aunque no se conocen detalles de tiempo de su recuperación, se confirma que no tendrá que pasar por el quirófano, ni tendrá una recuperación tan extensa. Igualmente, la agenda de Las Garzas es bastante apretada ya que en los próximos diez días el equipo tiene tres partidos programados.

ASÍ EL MOMENTO DE LA LESIÓN DE LIONEL MESSI: