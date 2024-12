Insólito: tuvo un paso fugaz por Desamparados y a 72hs de asumir en su nuevo club, lo dejó plantado

Luis Islas ya no es el DT de El Porvenir.

El fútbol argentino siempre trae perlitas y no descansa en vacaciones. Una página de color se escribió en las últimas horas de este jueves, cuando el DT - de paso por Desamparados - tenía todo acordado para presentarse a entrenar, pero al final dejó todo como estaba y decidió renunciar.

Regional Desamparados, una apuesta a contrarreloj y con la obligación de ganar para no quedarse afuera del Regional

Se trata de Luis Islas , el campeón del mundo que tenía todo acordado para ser el nuevo técnico de El Porvenir en la próxima temporada de la Primera C. ¿Qué pasó? había asumido hace apenas ¡tres días!, pero se bajó por temas de contrato.

Según pudo dar a conocer el club en sus redes sociales, el ex jugador y la institución "no llegaron a un acuerdo económico, dado que no solo faltaban los billetes de la cifra acordada (se hablaba de cinco palos mensuales), sino que siquiera estaba redactado el contrato según se escuchó en los pasillos de la calle Blanco Encalada".

Sin título.jpg El posteo de El Porvenir.

Esta situación volvió a dejar vacante el corralito de El Porvenir, que nuevamente se tendrá que mover para buscar un reemplazante e iniciar la pretemporada con vistas a la actividad oficial del 2025.