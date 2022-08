Insólito: la policía requisó a futbolistas y cuerpo técnico de Alianza

Según indicaron quienes estaban allí, no pudieron entrar a la cancha ni con los mates. En uno de los audios que se viralizaron, uno de los jugadores indicó que "es la primera vez que me pasa yendo a una cancha que los los jugadores son requisados y no pudieron entrar con el mate ni nada. Es sorprendente lo que hace la policía, requisaron a periodistas, cuerpo técnico".

Además la misma persona expresa que "me dio mucha impotencia porque más de traer unos botines y un botinero no traen los jugadores; he visto que les robaban a colegas en una cancha, en una final a la vista de toda la gente y la policía no hizo nada, eso me da bronca".

Mirá el video y las imágenes, gentileza de prensa Club Atlético Alianza.

5dc2e6d5-0164-423d-b8c1-a0f44fdca200.jpg

818d6557-d7d3-4e8c-a577-e5f3d74c4a4b.jpg