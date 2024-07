Inglaterra, en llamas: la drástica decisión que tomaría el Chelsea con Enzo Fernández tras su canto racista

Sin embargo, no fue sólo el club el que hizo conocer su descontento con el futbolista. Los compañeros franceses en Chelsea están muy disgustados con Enzo Fernández. Malo Gusto, Axel Disasi y Wesley Fofana, los tres con convocatorias al seleccionado galo, dejaron de seguir al volante argentino en Instagram. Los otros futbolistas franceses de raza negra en Chelsea son Benoit Badiashile, Malang Sarr, Christopher Nkunku y Lesley Ugochukwu.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Mercado_Ingles/status/1813287232905880049?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1813287232905880049%7Ctwgr%5Ed9b0cd91fdee24b45f795ef6bd850f451eab3abf%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fdeportes%2Ffutbol%2Flos-companeros-franceses-de-chelsea-se-indignaron-con-enzo-fernandez-por-los-canticos-racistas-de-la-nid16072024%2F&partner=&hide_thread=false Varios jugadores Franceses como Malo Gusto, Axel Disasi y Wesley Fofana dejaron de seguir a Enzo Fernandez en Instagram. pic.twitter.com/yeQ20yC4Fx — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 16, 2024

Enzo lleva un año y medio en el club londinense y en la última temporada no jugó en las últimas seis fechas de la Premier League para adelantar su operación de una hernia inguinal y llegar en condiciones a la Copa América. Pese a su deseo de ser tenido en cuenta para los Juegos Olímpicos de París, Chelsea no dio la autorización para que lo convocara Javier Mascherano. El volante no formó parte del grupo de nueve jugadores del plantel que el lunes regresó a Buenos Aires desde los Estados Unidos. Tendrá unos días de vacaciones antes de reintegrarse a la pretemporada de Chelsea, donde se encontrará con el nuevo entrenador, Enzo Maresca, reemplazante de Mauricio Pochettino.

“Cortá el vivo”, se escucha que uno de sus compañeros le dice a Enzo Fernández, al tanto de que esta canción podría tener algún perjuicio para la selección, mientras algunos de los jugadores están con sus medallas colgadas y saltan en el pasillo del ómnibus. La letra que evitaron que se hiciera pública reproduce un cántico de hinchas argentinos antes de la final del Mundial de Qatar, que expresa lo siguiente: “Juegan para Francia, pero vienen de Angola (...) su padre es camboyano, pero su pasaporte francés”. En la línea de puntos entre paréntesis hay una referencia homófoba hacia Mbappé.

“Patético. Son comportamientos inaceptables, que se repiten. FIFA: ¿alguna reacción?”, posteó en su cuenta de la red X Amélie Oudéa-Castéra, ministra de Deportes de Francia.