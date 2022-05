Inés Gutiérrez se pone la de la Selección Argentina en el Panamericano

El Panamericano cuenta con el aval de la Unión Ciclista Internacional. Es fiscalizado por la Unión Ciclista de la República Argentina y la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña.

Son varias las categorías que están incluidas en este Panamericano. Es el caso de la modalidad XCO (cross country olímpico) –donde corre Inés-, XCE (cross country eliminator), XCC (cross country short track) y XCR (cross country por equipos). Las edades de los participantes van desde los 13 hasta pasados los 60 años.

El combinado albiceleste está presente en la competencia. Y los anfitriones cuentan entre sus filas con la sanjuanina Inés Gutiérrez. Quien viene de repetir podio en el Abierto Argentino de XCO. Fue segunda en Salta, el fin de semana pasado. Y hace semanas, en Mendoza, ganó la primera fecha.

La carrera de Inés comenzará a las 9 horas del domingo. Y toda la actividad se está llevando a cabo en el dique El Jumeal (a 5 kilómetros del centro catamarqueño). Según lo que se prevé, las damas elite girarán cinco veces al trazado marcado.

En la previa de la competencia, la también integrante del equipo Volta manifestó: “Tengo muchas expectativas, porque hace mucho que no se hace un Panamericano acá en Argentina. Es un terreno que me gusta, parecido al que tenemos en San Juan. Me siento bien. Vengo de correr en Salta la segunda fecha del Abierto Argentino de XCO y con buenas sensaciones.

Por último, Gutiérrez agregó: “Hay ganas de correr y defender los colores de la Selección Argentina, que siempre es un orgullo y una motivación grande. Estar en un top-ten sería muy bueno”.