Independiente, puntero, canchero y de copa: así llega el Rojo de Vaccari frente al necesitado San Martín

Los de Leandro Romagnoli aún no encuentran la brújula en el campeonato y en el debut del DT como local, fue con derrota 1-0 ante San Lorenzo, que no desaprovechó un error de Borgogno para mandarla a guardar. Esto desató la calentura de todo el Hilario Sánchez , que le pidió 'huevo' a los jugadores antes del pitazo y en el post partido.

image.png

Si bien se notó una imagen diferente a la que se venía dando, es un trabajo de hormiga hasta encontrarse y que la máquina funcione. El ex San Lorenzo así lo afirmó también en conferencia, "no es fácil y va a llevar tiempo". Haciendo alusión a que el hincha tenga paciencia en este proceso de desanclaje que lo mantiene atado a la zona roja de los promedios.

image.png

Ya pasó casi una semana del traspié en Concepción y San Martín está obligado y necesitado. No hay más errores que se puedan cometer, al menos no en este torneo corto que más lo padecen los 'nuevos'. Se viene Independiente, un grande y cuco del fútbol argentino: claro está que su presente aturde un poco porque está puntero de la Zona B (25 puntos) y ya clasificado a los octavos de final. La historia no es sólo esa, los de Vaccari viene de ganar por la segunda fecha de la Copa Sudamericana (2-1 frente a Boston River) y tiene algo... Están dulces. Entonados. Hay un plus extra en Avellaneda.

image.png

El plantel de Independiente tuvo día libre después del enfrentamiento de copa y ya puso manos a la obra para recibir a San Martín en el Libertadores de América el próximo domingo desde las 18hs: será el primero que dispute ya clasificado a los octavos de final de la Liga Profesional.

¿El objetivo del Rojo? sumar la mayor cantidad de puntos. En caso de terminar en el primer puesto de su zona, y líder o segundo en la tabla general, conseguirá el beneficio que le permitirá definir como local en las instancias previas a la definición.

Más allá de la gran cantidad de partidos, el técnico podría apostar por poner en cancha lo mejor que tiene a raíz de que la semana que viene no tendrá compromiso por la Copa Sudamericana. La única baja es Franco Paredes, quien se recupera de un desgarro en el aductor izquierdo.

Sea el equipo que sea que ponga en cancha Independiente, no deja ser una obligación para San Martín sumar de a tres o por uno, pero sumar en fin para empezar a cambiar la historia en Primera. Romagnoli no la tendrá fácil: piensa, analiza y planifica el once ideal que de el golpe con la vuelta de Marco Iacobellis, una carta clave.