Incertidumbre y falta de comunicación, el reclamo de la ASV por la fecha en el Autódromo El Zonda

Para los fanáticos sanjuaninos del automovilismo despertó mucha emoción ver el calendario del TC2000 de este año y descubrir que para el 5 de noviembre la fecha confirmada no solo es en San Juan, sino en el Autódromo El Zonda . Tras el inconveniente que se dio el año pasado, con una pista que no estaba en condiciones y el cambio de escenario a último momento, las esperanzas estaban en que este año la quebrada volviera a rugir. Pero parece que solo será un anhelo.

El inconveniente es que los meses van pasando y no hay avances significativos en las obras que se deben realizar en el autódromo para que tengan el visto bueno de la organización. “Entendemos la importancia de las obras y mejoras para garantizar la seguridad y la calidad de las competencias en el Autódromo El Zonda. Reconocemos que estas obras son necesarias y que su realización es fundamental para asegurar el desarrollo óptimo de los eventos deportivos. Sin embargo, queremos transmitir un mensaje de esperanza y optimismo. Nos comprometemos a seguir trabajando incansablemente para encontrar soluciones y alternativas que permitan llevar a cabo la carrera anunciada en el Autódromo El Zonda”, señala el comunicado de la ASV compartido en las redes sociales de la asociación.

image.png

“Nuestro compromiso sigue firme en mantener viva la pasión por el automovilismo y en trabajar en conjunto con todas las partes involucradas para asegurar que el Autódromo El Zonda siga siendo un referente en el automovilismo nacional”, aseguran.

Cabe recordar que la última vez que los fanáticos se dieron cita en El Zonda fue en el 2019. El año siguiente hubo intenciones de confirmar una fecha más en el tradicional autódromo, pero ello no sucedió. Tras el parate por la pandemia, el año pasado se firmaron convenios entre la ASV y el Gobierno de la Provincia para avanzar en obras necesarias en el complejo, no solo en pista, sino en distintos sectores del Autódromo, para cumplir con los requerimientos nacionales y poder contar con fechas. Se confirmó una, pero no se llegó con las obras y se tuvo que cambiar de escenario.

Al ver la fecha en el calendario este año, volvieron las esperanzas de los fierreros que entienden la mística que despierta el Eduardo Copello, pero lamentablemente todo parece indicar que no se llegará con el autódromo en condiciones para la fecha anunciada, o al menos así lo dan a conocer desde la ASV.