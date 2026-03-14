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Ciclismo

Impresionante: con solo 12 años, Kendra Cañada voló en Catamarca y se quedó con el oro en el Argentino de Ruta

La pequeña ciclista sanjuanina se impuso en la prueba en línea de su categoría en el Campeonato Argentino. Tras un sprint final vibrante, levantó los brazos al cruzar la meta y celebró un triunfo que la confirma como una de las grandes promesas del ciclismo local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sin título

El segundo día del Campeonato Argentino de Ruta comenzó con una gran noticia para San Juan. En la primera vuelta de la jornada, la pequeña ciclista Kendra Cañada Moreno se quedó con el primer puesto en la prueba en línea de la categoría Damas 2012/2013/2014 y le dio a la provincia un festejo temprano. El video.

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Con apenas 12 años, la deportista sanjuanina protagonizó una definición emocionante. En los metros finales aceleró con fuerza, lanzó un sprint decisivo y logró despegarse de sus rivales para cruzar la línea de meta en primer lugar. Apenas pasó la llegada, levantó los brazos al cielo y celebró con una mezcla de alegría y emoción un triunfo muy especial.

La escena tuvo además un condimento familiar: tras la carrera, Kendra compartió el festejo con su abuela, una de las personas que la acompaña de cerca en su camino dentro del ciclismo.

El podio lo completaron Tiziana Castro Páez, quien se ubicó en el segundo lugar, y Yendri Guzmán Moreno, que finalizó tercera

El video:

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