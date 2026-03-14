Impresionante: con solo 12 años, Kendra Cañada voló en Catamarca y se quedó con el oro en el Argentino de Ruta

El segundo día del Campeonato Argentino de Ruta comenzó con una gran noticia para San Juan. En la primera vuelta de la jornada, la pequeña ciclista Kendra Cañada Moreno se quedó con el primer puesto en la prueba en línea de la categoría Damas 2012/2013/2014 y le dio a la provincia un festejo temprano. El video.

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Historia Kendra, la ciclista de 11 años que arrancó en pañales, se adueñó de las rutas sanjuaninas y sueña con llegar a un Tour de Francia

Con apenas 12 años, la deportista sanjuanina protagonizó una definición emocionante. En los metros finales aceleró con fuerza, lanzó un sprint decisivo y logró despegarse de sus rivales para cruzar la línea de meta en primer lugar. Apenas pasó la llegada, levantó los brazos al cielo y celebró con una mezcla de alegría y emoción un triunfo muy especial.

La escena tuvo además un condimento familiar: tras la carrera, Kendra compartió el festejo con su abuela, una de las personas que la acompaña de cerca en su camino dentro del ciclismo.

El podio lo completaron Tiziana Castro Páez, quien se ubicó en el segundo lugar, y Yendri Guzmán Moreno, que finalizó tercera

El video: