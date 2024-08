Imane Khelif, indestructible: hizo callar a todos, venció a china en la final y se bañó con el oro olímpico

Cambiándole el cuento a la historia. Imane Khelif fue muy criticada y todos la señalaron tras haber fallado las pruebas de género de la Asociación Internacional de Boxeo en 2023. Sin embargo, y a pesar de todo el hate en plena villa olímpica, no sacó el foco de su objetivo: la dorada de los Juegos Olímpicos. Fallo unánime (5-0) y victoria ante la china Liu Yang en la categoría 66 kilos.

La participación de Khelif en París abrió un debate mundial tras haber fallado las pruebas de género de la Asociación Internacional de Boxeo en 2023. Tanto ella como la la taiwanesa Lin Yu-ting (que también peleará por el oro) fueron suspendidas por la IBA alegando que no habían superado exámenes de elegibilidad de género .

La italiana Angela Carini decidió abandonar el ring después de recibir un potente derechazo en el rostro por parte de Khelif, que padece de hiperandrogenismo y que fue cuestionada por no pasar las pruebas de elegibilidad de género.

Tras el golpe, Carini levantó el brazo y se dirigió a su esquina para hablar con su preparador, que comunicó con las manos la retirada al árbitro.

El juez llamó al centro del ring a ambas púgiles y alzó el brazo de Khelif como vencedora en los octavos de final del peso wélter (entre 63,5 y 66,6 kg), mientras Carini caía de rodillas entre lágrimas.

La argelina se acercó después a estrecharle la mano, pero Carini lo evitó.

La boxeadora Angela Carini acaba abandonar los Juegos Olímpicos tras enfrentarse con Imane Khelif. El combate duró 47 segundos.



La Asociación Internacional de Boxeo descalificó a Khelif el año pasado al encontrarle cromosomas masculinos. El COI, sin embargo, la dejó participar. pic.twitter.com/Bu60wB00tf — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) August 1, 2024

"No podía seguir. Me dolía mucho la nariz y dije: 'Paren'. Era mejor no seguir", relató después la italiana. "Podía haber sido el combate de mi vida, pero en ese momento tenía que salvaguardar mi vida también".

"Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor", aseguró Carini sobre la potencia de los golpes recibidos.