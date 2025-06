¡Hay Alejandro Domínguez para rato!: fue reelecto presidente de la Conmebol hasta 2031

“El candidato Alejandro Domínguez ha superado satisfactoriamente el examen de idoneidad para el cargo a ser electo cumpliendo las exigencias estatutarias y reglamentarias de la Conmebol y de la FIFA”, informaron antes de la votación. Luego, fue citado el Chiqui Tapia para emitir el primero voto, continuando con el resto de los directivos de las 10 asociaciones. El posterior conteo confirmó la continuidad de Domínguez en el cargo con las 10 boletas respaldando al actual presidente.

El dirigente paraguayo llegó a la silla principal en enero del 2016 luego del escándalo conocido mundialmente como FIFA Gate que derivó en el fin de una era presidencial de Nicolás Leoz y Juan Ángel Napout.

“Felicitarlo presidente por este nuevo compromiso que asume al frente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. No quiero ser redundante pero en momentos difíciles, de refundación del fútbol sudamericano, en momentos de poca credibilidad, en momentos donde el fútbol sudamericano estaba pasando en la historia el peor momento, donde los dirigentes a nivel mundial estaban sospechados, es muy difícil poder refundar y hay que tener muchísimos valores, pero también agallas para tomar decisiones”, expresó el presidente de la AFA Claudio Tapia durante el Congreso.

“Primero para poder lograr administrativamente poner de pie a esta querida Confederación, después para enfrentar a quienes de diferentes lugares se querían apropiar, o se apropiaron durante mucho tiempo de los recursos, y por sobre todas las cosas del fútbol sudamericano, de este hermoso deporte”, agregó la máxima autoridad del fútbol argentino, que aportó al último campeón del mundo con el título en Qatar 2022.

“Cuando hablo de apoderar, hablo de apoderar de todo, no solo de derechos, sino también de todo lo que enmarca a la credibilidad del fútbol justo, solidario, equitativo. Hay que tener lo que realmente los hombres decimos muchos huevos, para enfrentarse, poner de pie a la Casa Madre, lograr desde lo administrativo nuevamente credibilidad desde la gestión, engrandecer a todo el fútbol sudamericano y, por sobre todas las cosas, como tercer paso, en este lapso lograr recuperar diez títulos para Sudamérica. Sin dudas que cada una de las cosas van de la mano. Por eso es muy bien merecido este nuevo nombramiento al frente de nuestra querida Conmebol”, concluyó su discurso Tapia.

El líder dirigencial del fútbol de la región dejó sus primeras palabras tras haber sido respaldado por la totalidad de las asociaciones: “Soy feliz en este lugar, soy feliz trabajando en el fútbol. Me gusta. Nunca pensé, pero me tocó y esto se los debo a ustedes”, fueron sus primeras frases donde recordó sus inicios en Olimpia y remarcó que lleva casi tres décadas en el rol directivo.

En uno de los pasajes de su discurso, recordó a su padre Osvaldo Domínguez: “Ya no está conmigo, pero hace un tiempo atrás tuve el privilegio de ser testigo de una conversación de dos dirigentes que lograron en su carrera todas las victorias y conquistas. En esa conversación entre un dirigente más joven que era mi padre, que tenía el anhelo de ser y conquistar la Copa Libertadores de América, se encontraba con una persona que ya había hecho el camino de presidente y había llevado a su club a lo más alto, como lo fue en su momento el club Peñarol. En una conversación simple, pero no por eso menos profunda, la pregunta de mi padre Osvaldo Domínguez le hace a Washington Cataldi: ¿cómo se hace para ser campeón de la Copa Libertadores? Y con esa simpleza que caracteriza a los amigos de Uruguay, la respuesta fue sencilla pero no por eso menos profunda: ‘Osvaldo, si no tenes el mejor equipo de América, no vas a salir campeón’“.

Al mismo tiempo, agradeció a cada una de los presidentes de las asociaciones: “Este es nuestro equipo, este es el equipo que tenemos y que hace posible que Conmebol sea quien es hoy. Juntos, hace nueve años atrás cuando empezábamos esto, soñábamos con una Conmebol diferente, grande. Empezamos a trabajar sobre cuáles eran los problemas del fútbol sudamericano para volver a la senda de la victoria. Empezamos a trabajar y cambiar nuestras competencias, queríamos ser más competitivos. Y así tuvimos mejores partidos, mejores estadios, más público, más audiencia, generamos más ingresos y volvimos a invertir en el fútbol, trabajando para el fútbol. Creamos un círculo virtuoso“.

De cara al futuro, advirtió que el “tiempo que viene no es más fácil” más allá de los recientes títulos que obtuvieron a nivel mundial las selecciones: “El mundo está cambiando, el consumidor es más exigente. Nosotros en Conmebol estamos trabajando para ser pioneros, para innovar, para responder a las nuevas exigencias del mercado. Estamos haciendo los cambios necesarios porque queremos monetizar, porque sabemos que necesitamos seguir invirtiendo en el fútbol. Pero la fórmula ya la tenemos. La propia FIFA nos desafía con un campeonato mundial Sub 17 todos los años. Fijense hacia dónde muda el fútbol, hacia los más jóvenes. Conmebol no puede darse el lujo de no competir para ser campeón todos los años en Sub 17. Vamos a trabajar en revisar cada uno de nuestros campeonatos y modificar si fuera necesario para poder generar más recursos. Si generamos más recursos, podemos invertir más en el fútbol base”.

“El único desafío pendiente que tiene el fútbol sudamericano es que todavía no hemos logrado que nuestras mujeres alcancen el título mundial. Pero les aseguro que es parte de la ambición que tenemos. Cuando uno tiene un objetivo, con el trabajo adecuado termina llegando. No tengo dudas que nuestras mujeres en el corto plazo van a ser campeonas”, planteó.

