Hace 5 años corrió la Vuelta con un equipo europeo y hasta ganó una etapa, y hoy viste la pilcha de una fundación sanjuanina

En una charla distendida con Tiempo de San Juan, Flórez compartió sus impresiones sobre su regreso a San Juan y los desafíos que lo esperan:

“Bueno, estaba allí en casa preparándome en Colombia. Aún la temporada no iniciaba y recibí una llamada Diberboll para correr en San Juan. Tengo excelentes recuerdos de la Vuelta a San Juan, he hecho cuatro ediciones y en una de ellas gané una etapa. Tal vez sea uno de mis recuerdos más bonitos. Apenas me lo propusieron, me sonó la idea. Quise recordar esos tiempos y me preparé. Llegué en buenas condiciones, aunque me faltaba competir. Hice la Difunta Correa para sumar kilómetros, sufrí un poco con el viento, pero me sirvió para exigirme”, expresó el protagonista de antemano.

Sobre su preparación y estrategia para la competencia, el ciclista colombiano se mostró cauto pero confiado: “La mayoría de etapas las conozco. Sabía del viento y por eso necesitaba exigirme. Para la Vuelta, el objetivo es otro: ahorrar fuerzas y llegar bien al final. Queremos poner el nombre de la fundación en lo más alto, especialmente en el Colorado”. Su experiencia ganando la etapa reina en 2020 es un punto a favor: “Me tengo confianza. Como buen colombiano, voy bien en la montaña, pero siempre con humildad. Hay muy buenos corredores y hay que respetar el terreno. Si estamos bien, los resultados se verán reflejados”.

El equipo también jugará un rol clave, con Leandro Velardez y Darío Álvarez como referentes. “Mis compañeros tienen muy buena forma y se mueven bien. En la Difunta Correa los vi destacarse. Ellos son los que me van a ayudar a estar bien resguardado para la Vuelta”, destacó Miguel.

Por último, Miguel no ocultó su entusiasmo por el fervor del público sanjuanino: “Acá en San Juan se vive el ciclismo con mucha pasión. Me impresiona que la gente aún escucha la carrera por la radio. Son cosas que incluso en Colombia no pasan. Es lindo. Recuerdo los circuitos a la Circunvalación, el final era bellísimo. Muero de ganas por ver algo así en esta edición”.