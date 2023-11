Gran triunfo del sanjuanino Juan Manzano en el Gran K de Villa La Angostura

La K42 de Villa La Angostura, Neuquén, es una de las pruebas más tradicionales del calendario nacional, donde concurren los mejores corredores de Argentina y que recibe a deportistas de otros países, atraídos por el entorno natural y las dificultades que presenta el terreno; en esta ocasión, largaron 1350 corredores.

El sanjuanino Juan Manzano llegó a esta competencia para participar de dos pruebas: 15K el día sábado y los tradicionales 42K, pero el objetivo principal era el Gran K, que constaba de la suma de los tiempos de ambas competencias.

Juan terminó 17° en los 15K del día sábado y 24° en los 42K y en la suma de los tiempos se quedó en el primer puesto en el Gran K.

Respecto a lo vivido el fin de semana, Manzano comentó: “El primer puesto en el Gran K es lo que fui a buscar. Yo estoy acostumbrado al ultra, de modo que esto es lo más parecido que hay, al sumarse los tiempos de los dos días.

Me sentí bien, con buenas sensaciones de carrera. Lo más complicado fue la nieve, que a mí –particularmente- me jugó en contra, pero para todos fue lo mismo, pero a mí me costó un poco más adaptarme.

En el día 2, en los 42K me hubiera gustado dar un poco más de pelea en la general, pero ese par de kilómetros en nieve, algo a lo que no estamos acostumbrados, me jugó en contra y en el tiempo final se vio.

Me vine contento porque hace seis meses que no corría, fui para ver cómo estaba y terminé viniendo con el podio del Gran K.

Entre las damas, hubo una gran actuación de Andrea Nazara, quien se ubicó 10ª en la general y 2ª en su categoría.

Andrea se expresó luego de la carrea: “Este era mi gran objetivo final del calendario el k42 en Villa La Angostura, Neuquén.

Esta carrera es un clásico a nivel nacional y vienen todas las elite de argentina y era una gran oportunidad para medirme con ellas ya que mi objetivo, el año entrante, es pertenecer al seleccionado argentino.

La carrera tuvo un plus a nivel climático, lo que incrementó la dificultad en el recorrido, mucha nieve y barro en las cumbres de los dos cerros que subíamos Belvedere y el mítico Cerro Bayo, tuve muy buenas sensaciones planteando la carrera de menos a más y a partir del km 15 puse al máximo mi rendimiento, acortando posiciones y terminé logrando estar en el top 10 y colocarme 2ª en la categoría (30-34), mi tiempo de 5h 07m fue lo que me llevo concretar los 42km de Trail”.

Trail en San Juan

El domingo pasado se realizó en Albardón la prueba “Desafío El Rincón”, que tuvo la categoría de 5K de carácter participativo y los 10K, que fue competitiva por la segunda fecha del campeonato sanjuanino de montaña. Allí, entre las chicas, dos de las abonadas al podio volvieron a repetir su costumbre, pues Mercedes Suárez se quedó con el primer puesto de la general y su categoría (30-34) y Valeria Paniagua fue segunda, quedándose a la vez con el primer lugar en su categoría (35-39).

Clasificaciones damas

Damas 23 a 29 años: 1ª Yanina Trigo, 2ª Rocío Gallardo, 3ª Virginia Puerta

Damas 30 a 34 años: 1ª Mercedes Suárez, 2ª María Beltrán, 3ª Rocío Heredia

Damas 35 a 39 años: 1ª Valeria Paniagua, 2ª Anahí Chirino, 3ª Marcela Pastén

Damas 40 a 44 años: 1ª Paola Hinojosa, 2ª Karina Morales, 3ª Yésica Romero

Damas 45 a 49 años: 1ª Lina Godoy, 2ª Gladis Kun, 3ª Natalia Castán

Damas 50 a 54 años: 1ª Norma Bruna, 2ª Laura Lafuente

Damas 55 a 59 años: 1ª María Eugenia Ruiz

Damas 65 a 69 años: 1ª Elsa Montero

En varones sub 20: 1° Marcos Vidal, 2° Tobías Rivera

Varones sub 23: 1° Fabricio Muñoz, 2° Leandro Jaime

Varones 23 a 29 años: 1° Osvaldo Muñoz, 2° Santiago Agüero, 3° Maciel Rosales

Varones 30 a 34 años: 1° Pablo Luna, 2° Fabián Aguirre, 3° Nahuel Flores

Varones 35 a 39 años: 1° Fernando Carrizo, 2° José Luna, 3° Ramiro Madariaga

Varones 40 a 44 años: 1° Alejandro Ocampo, 2° Juan Carlos Martínez, 3° Leonardo Torres

Varones 45 a 49 años: 1° César Díaz, 2° Andrés Castro, 3° Ariel Salinas

Varones 50 a 54 años: 1° Rubén Tapia, 2° Carlos Pose, 3° Fabio Álvarez

Varones 55 a 59 años: 1° Jorge Alcaide, 2° Antonio Navas, 3° Marcelo Russo

Varones 60 a 64 años: 1° Carlos Zalazar, 2° Miguel Sánchez, 3° Alberto Pacheco

Varones 65 a 69 años: 1° Raúl Tejada

Varones más de 70 años: 1° Rodolfo Casanova, 2° Enrique Ahumada

Argentino 10K Ruta

En San Isidro, Buenos Aires, se disputó la prueba de 10K Ruta, válida por el Campeonato argentino, donde estuvo Gisela Tobares, representando a San Juan, quien no tuvo una buena jornada, finalizando la prueba, sin los resultados esperados.

De regreso en San Juan, Gisela comentó: “He venido con unas semanas complicadas, donde el cansancio lo he venido arrastrando. De todos modos, traté de llegar de la mejor manera, pero era una carrera para estar al 100 % en todo, por su circuito y el nivel que hubo. Duele no haber podido estar a la altura en una carrera que anhelaba estar, no sólo este año, sino desde hace tiempo. Pero bueno, ya daré vuelta la página y seguro será motivación para los próximos objetivos.

Por los cálculos, durante la carrera, los primeros 5 km venía 14 después ya bajé ritmo, finalizando 23ª. Es difícil seguir cuando tu cuerpo y mente no están conectados, pero debía cruzar esa línea, no sólo por todo lo que me llevó llegar hasta acá sino por esos días que no me rindo, que por encima de todo voy y lo intento una y otra vez.

Última competencia del año y ahora a poner cuerpo mente y alma para los próximos objetivos”, dijo Gisela.

Fuente: Sí San Juan