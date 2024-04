Goleadores y protagonistas: a una semana de los pequeños sanjuaninos en La Masía

Sin título.jpg

A Bauti todos lo apodan como el "Mini Messi". El pequeño crack hizo escuelita en el Sioux y después su pasó cambió a Sportivo Desamparados, club al que representa actualmente en la categoría 2014.

Su papá Germán le había expresado a Tiempo de San Juan que a su corta edad, demostró que al fútbol lo lleva bien en la sangre y es lo que quiere para su vida. Hincha de Boca, de ídolo a Lionel Messi y con una pelota siempre en los pies.

Él no tiene noción de lo que esto significa. Cuando me dijeron que había quedado seleccionado fue una alegría tremenda. Se perfecciona, es súper meticuloso con su deporte y tiene bien en claro que este es su sueño, cerró Germán

¿Cómo le fue al "Mini Messi" en los entrenamientos de La Masía?

La categoría en la que estaba Bautista jugó una serie de amistosos y como buen protagonista y destacado, el pequeño crack anotó goles en todos. Si bien el trabajo de Barcelona siempre fue cerrado a todos, incluso las familias, siendo tan chiquito él respondió y lo hizo con goles.

Por su parte, Juan Muñoz demostró para qué está y todo lo que quiere conseguir con el fútbol. Lo apodan "Poke", se desempeña como delantero y tiene de ídolo a Halaand, en la vida real y en la play. El jugador sanjuanino hizo escuelita en Siux y después pegó el salto a la cantera de Alianza, club del que se considera hincha y siente mucho sentido de pertenencia

"Juan nació con la pelota, le encanta jugar al fútbol", le cuenta su papá Lucas a Tiempo de San Juan. A lo que también afirma que hizo futsal en La Gloria y que "esa técnica le sirvió a la perfección para resolver situaciones en espacios pequeños y encantar a los formadores españoles del equipo azulgrana.".

"Como papá las sensaciones son más de miedo, pero es un niño que está acostumbrado. Vamos por todo, el 'no' ya lo tenemos. Esto es un orgullo, que él siga sus sueños acá o donde sea", cerró Lucas, el papá de la pequeña estrella sanjuanina.

Vale resaltar que la elección a estos dos jugadores sanjuaninos se hizo en Córdoba a través de un Campus, que consistió en una clínica de entrenamientos de fútbol, en la que estuvieron presentes entrenadores oficiales del Barcelona. Por su buen desempeño, perfil y presencia, quedaron dentro del proyecto que los llevó a La Masía, el edificio por donde pasó Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi Hernández y hasta el mismo Carles Puyol. Un ADN y proyecto que se mantiene firme a través del tiempo.

¿Cómo le fue a "Poke" en los entrenamientos de La Masía?

El delantero jugó dos partidos y anotó uno en cada uno. Con peso en el área y teniendo entre cejas el arco, se despachó con el primero en el 2-0 ante Unión Deportiva Cantrías y el otro en el 2-1 frente a Unión Deportiva Girona.

Con esta experiencia y buena actuación de Bautista y Juan, seguirán bajo los veedores de los entrenadores catalanes tras su vuelta a San Juan. Tendrán que entrenarse con una planificación y deberán viajar al próximo campus, comentaron sus padres.