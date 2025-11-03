Gerardo Tivani arrancó con todo: victoria en el inicio de la temporada rutera en Sarmiento

El ciclismo rutero sanjuanino volvió a rugir este fin de semana con el arranque oficial de la temporada 2025-2026, y el primer capítulo tuvo dueño: Gerardo Tivani . El representante de la Municipalidad de Pocito se llevó todos los aplausos en Sarmiento tras completar un brillante desempeño en los 131 kilómetros de competencia.

Puntaje Firme atrás y combativo en el medio: el uno por uno de San Martín en el empate ante el Tomba

Fútbol Resultados y cómo quedaron las tablas en el Regional Amateur: Belgrano, Atenas y Colón mandan en San Juan

La prueba, organizada por la Federación Ciclista Sanjuanina con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, ofreció un recorrido exigente que combinó llano, viento y subida hacia el portezuelo de Pedernal, donde Tivani hizo la diferencia. Con ritmo sostenido y una estrategia precisa, el pocitano lanzó su ataque en los tramos decisivos y cruzó la meta en solitario, sin necesidad de embalar, con un tiempo total de 3 horas, 4 minutos y 24 segundos.

Detrás, el santafesino Iván Ruiz (Gremios por el Deporte - Municipalidad de Santa Lucía) completó una destacada actuación para quedarse con el segundo puesto. En tanto, el tercer escalón del podio fue para el sanjuanino Ángel Oropel (Chimbas Te Quiero), quien además se llevó el reconocimiento al mejor Sub-23 de la jornada.

El top cinco lo completaron el mendocino Nahuel Méndez (Godoy Cruz) y el local Mauricio Domínguez (Gremios por el Deporte - Santa Lucía), en una definición vibrante que dejó en claro el alto nivel de los equipos participantes.