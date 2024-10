Gallardo y la fuerte autocrítica tras la dura derrota ante Mineiro: "No salió absolutamente nada"

Marcelo Gallardo , director técnico de River , hizo una fuerte autocrítica luego de la durísima derrota por 3-0 contra Atlético Mineiro , en Belo Horizonte, por la ida de las semifinales en la Copa Libertadores: reconoció que "no salió absolutamente nada" y aseguró que deberán hacer un "partido perfecto" para ir por la épica hazaña en la revancha en el Monumental.

"Creo que no salió absolutamente nada de lo que practicamos o intentamos desarrollar durante la previa del partido. Cuando no fluye, es difícil hacer un análisis. Nada fluyó. Nada se manifestó de lo que habíamos pensado. Fuimos un equipo que sufrió en todas las líneas. Cuando un equipo sufre en todas las líneas, con un rival de jerarquía... Bueno, la pagás caro como la pagamos hoy. Eso el rival lo vio y lo aprovechó. No hay mucho análisis", fue lo primero que dijo el técnico en conferencia de prensa, sin vueltas.