Gallardo pasó la escoba en River: los 7 jugadores que descartó para el segundo semestre

Marcelo Gallardo no se anduvo con vueltas. Apenas retomó los entrenamientos en River Camp , el entrenador decidió empezar a ordenar el vestuario de cara a un semestre que será clave para sus aspiraciones. Y lo hizo con un mensaje claro: hay nombres que ya no entran en su proyecto.

Estos son los futbolistas a los que el DT ya les abrió la puerta de salida: Santiago Simón, Rodrigo Aliendro, Gonzalo Tapia, Matías Kranevitter, Federico Gattoni, Manuel Lanzini y Matías Rojas.

Salvo Simón y Tapia, todos los mencionados tienen contrato hasta diciembre, por lo que una salida en este mercado o a fin de año no sería tan complicada. El mensaje fue directo: si llega una oferta, será bienvenida.

Los casos especiales: Borja y González Pirez

Entre los nombres que Gallardo puso sobre la mesa, hay dos situaciones distintas. Miguel Borja ya no cuenta para el técnico desde la llegada de Sebastián Driussi. Tiene una propuesta firme de Tigres de México y el acuerdo personal está cerca. Gallardo no le pondrá trabas, pero la dirigencia exige una oferta acorde: por ahora, solo lo dejan salir pagando la cláusula de rescisión. Si no, se irá libre en diciembre.

Leandro González Pirez está en el fondo de la fila, detrás de Pezzella, Martínez Quarta y Paulo Díaz, y Gallardo también quiere darle rodaje a Lautaro Rivero. A diferencia de Borja, el DT le ofreció seguir, pero el panorama no es alentador para él. La decisión está en manos del jugador.

Los refuerzos en carpeta

Mientras se limpia el plantel, River ya trabaja en reforzarse. Estos son los tres nombres que están cerca:

-Maxi Salas: El club ejecutará la cláusula de rescisión de 8 millones de euros en Racing. Será la primera cara nueva.

-Lucas Cepeda: Avanzan las charlas con Colo Colo y hay optimismo.

-Maher Carrizo: El City comprará su pase a Vélez y lo cederá a River con opción de recompra. Un negocio conjunto que podría dejar una joya ofensiva en Núñez.