Fue goleador de San Martín, estuvo bajo el ala de Monasterio y por falta de minutos emigró al fútbol boliviano

Leandro Regalado (23) es oriundo de Concepción. Su pasión por la redonda comenzó de la mano de su padre Carlos, cuando era casi un bebé. “Lo acompañaba a los partidos de la Liga Universitaria, ahí me empezó a gustar el fútbol . Como vivo relativamente cerca de San Martín, con cuatro años empecé en la escuelita. Crecí prácticamente ahí, nunca me fui. Por eso soy hincha del club”, había dicho el juvenil en una nota a Tiempo de San Juan .

Hoy, después de crecer futbolisticamente en la escuela verdinegra, le tocó alejarse para buscar nuevos destinos, ante la falta de minutos en la Reserva y sentirse lejos de la consideración de Leandro "Pipi" Romagnoli en Primera División: "Me vine a jugar a Unión Central de Tarija en Bolivia. Se gestó hace unos días atrás, justo antes de que arranque la segunda rueda; me avisaron que no me iban a tener en cuenta, que le iban a dar mi lugar a otros jugadores que siguieran después de diciembre y ahí tomé la decisión de buscar algo. Cuando me salió la oportunidad acá no lo dudé".

"No fue fácil la decisión de mantener la cabeza en eje después de haber estado en Primera y ser suplente. Y más cuando uno se siente bien, entrena bien y cumple con todo lo que se le pide. El fútbol también es esto, el caerse y levantarse", relató el delantero sanjuanino.

Leandro Regalado, quien llevaba casi 20 años en la institución verdinegra, tuvo en su escuela a Cristian Agüero (hermano del 'Oso') y “Pancho” Flores, quienes lo marcaron en su infancia. Además y como dato no menor, había dicho que en sus inicios fue defensor e incluso llegó a ser volante antes de transformarse en nueve goleador. "Jugué mucho tiempo como volante. Incluso por eso fui convocado a la Selección Argentina Sub-15, cuando estaba Diego Placente y Pablo Aymar. Fue una experiencia muy linda aquella".

El haber emigrado a Tarija para jugar con Unión Central en Bolivia, lo separa de su club pero no del amor por sus colores: "Es una experiencia nueva que requiere todo el compromiso y quiero tratar de buscar el ascenso que el club pretende y a eso he venido", aseguró Regalado, con total confianza sobre esta nueva era.

Leandro Regalado, el pibe de la cantera que no se achicó en la Copa Argentina:

Seguro y de larga carrera para mandar a guardar el cuarto penal adentro y el sueño Verdinegro. Leandro Regalado también entró en la historia de San Martín. El pibe que surgió de las inferiores fue convocado por César Monasterio para este partido y su laburo fue la perfección. Entró en el complemento y su olfato goleador hizo que esté entre los 5 pateadores. ¡No se achicó!

El delantero le había manifestado a Tiempo de San Juan antes del partido con Vélez que "estaba con muchas ganas de jugar, pero que si le tocaba no entrar, también iba a sumar de ese lugar". Sin embargo esas sospechas no fueron ciertas y el jugador pudo entrar en el complemento.

Estuvo 17 minutos en cancha y desde que entró se posicionó para recibir y girar, sin embargo no le quedó ninguna por la defensa impasable de Godín y tuvo que rebuscarsela bajando unos metros a buscar. ¡Aunque lo hizo correr un poco!

Final del partido. Botella en mano y charla con un compañero. Era más que obvio que el delantero iba a ser uno de los pateadores de Monasterio, es que ya mostró nivel en la Primera del Torneo Local y no decepcionó.

En su poder estaba el cuarto penal y la mandó fuerte a la derecha del arquero. Incansable, grito de gol y desahogo para el juvenil. "Uno siempre tiene que estar preparado para cuando este momento llegue", le había afirmado Leandro a Tiempo antes de saber todo lo que pasaría después.