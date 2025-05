Franco Mastantuono será citado por primera vez por Scaloni a la Selección

El entrenador de la Selección pretende que el zurdo de River vaya incorporando experiencia de a poco en esta doble fecha de Eliminatorias. Entre que el DT suele incluir algún joven en sus listas con vistas al futuro y al recambio del equipo, con el pasaje al Mundial 2026 ya en el bolsillo, considera que es el momento óptimo para que FM se empiece a codear con los campeones del mundo y a tirar paredes, al menos en los entrenamientos, con su ídolo Lionel Messi.

De todos modos, cuando el zurdo que ya lleva siete goles y cuatro asistencias en 18 partidos en este 2025 se cambie en el mismo vestuario que Leo y compañía, no será la primera vez que tenga el escudo de la Selección a la izquierda de su pecho: jugó el Mundial Sub 17 del 2023 con 16 recién cumplidos (146' en seis partidos, sin goles). Además, formó parte del Sudamericano Sub 20 que se disputó a principios de año en Venezuela (337' en ocho juegos) y disputó también con los juveniles el amistoso solidario por Bahía Blanca contra la Mayor, en el que fue una de las grandes atracciones esa tarde en la cancha de Huracán.No es casual que este posible llamado le llegue en este momento a Mastantuono: además de encontrarse en la mira de los gigantes europeos (tiene una cláusula de rescisión de 45 millones de euros), es, desde hace rato, el jugador que lidera a River en ataque y que pide cada pelota, incluso cuando la mano viene torcida en el partido. Si bien tiene apenas un año y medio como futbolista de Primera (debutó a principios del 2024, con Demichelis), su crecimiento en esta etapa con Gallardo le puso el rótulo de figura: su golazo a Boca de tiro libre fue la gran confirmación de que es puro presente y de que el futuro es muy prometedor.

