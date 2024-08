Franco Colapinto, el "más rápido" de la F1: el pícaro ida y vuelta con una periodista

La piloto y cronista de la cadena DAZN comentó cuál fue el diálogo que mantuvieron al volver a cruzarse tras la nota que dio la vuelta al mundo. “Le dije: ‘Oye, la que me liaste’. Fue muy simpático porque me dijo: ‘Si solo dije la verdad’. Me comentó que después haremos una foto, una selfie, para ya reventar las redes así mis jefes acá estarán muy contentos” , reflejó entre risas la corredora de 31 años que estuvo presente en el Rally Dakar 2024 y actualmente está como enviada especial en Monza para cubrir los detalles de la 16ª fecha del calendario de Fórmula 1.

El primer cruce de Franco Colapinto con la periodista española

El tema se inició este jueves cuando Christine Giampaoli Zonca le preguntó al corredor argentino de 21 años si estaba “en una nube” por afrontar su estreno en la Máxima. El ex hombre de MP Motorsport en la F2 rápidamente sacó a relucir su carisma para decirle a la cronista: “Sí, estoy en una nube, estoy en una nube... ¡Gracias por hacerme una nota! ¡Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos! Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco en el paddock”.

Christine reconoció que había visto varias notas del argentino, que ya había sido viral en el pasado por su desfachatez y simpatía ante las cámaras: “Gracias. La verdad que he visto muchas entrevistas tuyas y he dicho este chico me va a caer bien...”. Franco, recordando algunas declaraciones virales que dio en el pasado, se tomó la cabeza: “Uy no... Qué entrevista habrás visto, por favor”. Y ella cerró el intercambio entre risas: “Ya te lo cuento luego, porque ahora no creo que se pueda grabar”.

El video de este divertido momento rápidamente se hizo viral y la propia Christine GZ bromeó en su perfil de Instagram con más de 166 mil seguidores replicando el momento con emojis de risas y corazones azules, en clara alusión al color de Williams. Minutos más tarde, volvió a hacer otro comentario tras compartir un meme habitual por Argentina con un video de Alfio Basile cuando dirigía a la selección argentina: “Lo adoro”, escribió ella.

La corredora Christine Giampaoli Zonca nació en la India y vivió allí con sus padres hasta los 8 años. Luego se mudó a Italia, hasta que se afincó en las Islas Canarias y conoció su pasión por los autos. Se subió por primera vez a un Corolla que pasó por la puerta de su casa en Fuerteventura y su cerebro “hizo cortocircuito”, como le contó a Infobae, en una entrevista en 2023. Su debut como piloto fue a los 19 años y luego comenzó su intensa búsqueda en perfeccionarse hasta lograr su sueño de participar en el Rally Dakar 2024, previo a experiencias en otras competencias similares como el Extreme E.

De todos modos, no fue el único momento viral que protagonizó en las últimas horas el argentino. También se destacó el gesto que tuvo con la cronista Mariana Becker la cadena brasileña de TV Brand. “¡Muy bien hablas español!”, la elogió el corredor de 21 años apenas se iniciaba la pregunta de la periodista. “¡Gracias, gracias!”, le contestó ella, antes de que Colapinto retomara: “Yo portugués cero...”.

