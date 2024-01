Franco Caballero, el delantero sanjuanino marca acme que jugará la Primera Nacional

Si bien el CADU está en la otra zona, dijo, "Tengo muchos recuerdos con San Martín. Si me tocara jugar contra ellos, sería especial. Me crie en el club", relató.

En San Martín hice inferiores desde 2008 hasta 2014. Estuve en el Nacional B y formé parte del plantel de Primera. El 2014 fue el ultimo año y ahí ascendimos En San Martín hice inferiores desde 2008 hasta 2014. Estuve en el Nacional B y formé parte del plantel de Primera. El 2014 fue el ultimo año y ahí ascendimos

image.png

Desde el 2015 que Caballero que se desempeña afuera del país y eso le hizo ganar experiencia para armarse de un poderoso curriculum. Viene de jugar en el Aurora FC de Guatemala.

image.png

El sanjuanino volverá a jugar en el país, y esta vez lo hará en la Primera Nacional, por segunda vez: "Es un desafío muy importante, por todo lo que significa el futbol argentino.

"Soné el año pasado en el club, pero no se pudo. Esta vez se dio la posibilidad. Me debo al CADU, seguramente si me toca enfrentar a San Martín lo haría de la misma manera que enfrentar a cualquiera y dar todo por el club que me debo en estos momentos", se refirió.

Sin título.jpg

Por último, el goleador se refirió a la vuelta a San Martín que nunca se dio. Si bien hizo inferiores en el club y estuvo en el plantel de Primera, nunca se le abrieron las puertas para regresar a Concepción.

"Estaría bueno tener la oportunidad, tengo muchos recuerdos, pero la verdad nunca me sonó el teléfono", cerró Franco Caballero sobre la posibilidad de llegar al Verdinegro.