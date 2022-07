Francisco Álvarez y una noche de terror en Floresta: "La policía golpeaba con los escudos"

Francisco Álvarez se despertó al mediodía de este miércoles después de vivir horas convulsionadas tras el escandaloso partido y final en Barracas - Patronato . El futbolista presenció desde adentro el polémico arbitraje de Jorge Baliño y los incidentes que se desataron dentro y fuera del campo de juego con la policía. "Fue muy triste lo que pasó. Hicimos todos los méritos para ganar el partido, para quedarnos con los tres puntos, y no nos dejaron ganar, porque fue así", expresó de antemano el defensor a Tiempo de San Juan.

"Hicimos todo para ganar, fuimos superiores a ellos (Barracas) y la única forma de emparejar el partido era de esa manera, dejándonos con diez jugadores. Nos sacaron roja y a ellos, por una jugada similar, amarilla. Hablé con el árbitro durante el partido y contestaba de manera soberbia, pensaba que todo lo que cobraba estaba bien. Y el que habrá visto el partido se habrá dado cuenta que cobró faltas inexistentes. Fue muy alevoso. Estamos jugando finales y con los puntos de ayer, quedábamos a cinco de salvarnos del descenso, porque habían perdido todos los de abajo. Es todo muy triste, no nos dejaron ganar", manifestó el sanjuanino.

Apenas finalizó el partido, los futbolistas de Patronato se dirigieron hacia donde estaba Baliño. Sin embargo, el reclamo terminó en una disputa entre los jugadores y los efectivos de seguridad que custodiaban a la terna arbitral: "Nunca pensé que se iba a dar ese desenlace. La policía intentaba separar pero golpeando con los escudos. Nosotros estábamos calientes por el partido, era obvio que íbamos a tener esa reacción. No lo justifico, pero teníamos mucha impotencia y bronca. Nos estamos jugando finales y que no nos dejen ganar de esa manera, generaba mucha bronca".

patronato.jpg

Álvarez contó que la pesadilla continúo en los vestuarios el Islas Malvinas, estadio de All Boys, donde Barracas hacía de local. Allí pasaron cerca de tres horas encerrados, sin luz y cenando con un par de linternas prendidas. Un papelón. "Nos decían que nos iban a llevar a todos, nos pedían los datos y a cada rato entraba la policía de mala manera. Después pasó que se llevaron a los compañeros a declarar y ahí nos dejaron salir. La actitud de la policía fue lamentable, levantaban la voz y hablaban de mala manera", comentó el rawsino.

A esto se sumó la preocupación de la familia, que le preguntaba a cada rato en qué estado se encontraba. "Gracias a Dios no pasó a mayores y quedaron todos tranquilos. Yo me subí al bondi, pero me pude dormir recién a las tres horas. Estaba pasado... Llegué a mi departamento a las 7 de la mañana y de ahí pude dormir unas horitas. Pero hubo compañeros que pasaron toda la noche en una comisaría"

Para el futbolista sanjuanino será difícil olvidar lo que ocurrió en Floresta. Teme por las sanciones que puedan recaer sobre el club y algunos jugadores, teniendo en cuenta que se viene Boca y están obligados a sumar para no descender.

El antecedente

Francisco Álvarez recordó el polémico San Martín-Barracas que se disputó en noviembre del año pasado. En aquel partido, Diego Ceballos estaba como árbitro (sí, el responsable del AVAR en Barracas-Patronato). En aquel partido, Ceballos dejó al Verdinegro con uno menos tras una falta inexistente. "No puede ser que el equipo favorecido sea el mismo. En San Martín-Barracas estaba Ceballos, me acuerdo, y en el partido de ayer estaba en el VAR. Es raro que sea justamente él", apuntó el defensor.