Francisco Álvarez: del 'Licha' sanjuanino a la nota que le robó el corazón

Desde un auto, el oriundo de la Villa Italia de Rawson se las arregló para salir en vivo y en la nota sostuvo que ni en sus mejores sueños creyó viviría lo que le toca afrontar por estos momentos, con un fútbol de alto vuelo y el cariño de la gente que se hace sentir. "Estoy contento, vengo jugando, disfrutándolo. Me costó el primer semestre, que a veces no jugaba y ahora me adapté", expresó.