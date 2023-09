Francia aplastó a los All Blacks en el comienzo del Mundial de Rugby

Y los All Black fueron los primeros en golpear. Sorprendieron a los galos y cuando el reloj marcaba apenas un minuto, Mark Telea convirtió el primer try de la noche y del Mundial. Un castigo que dejó en jaque a Francia, quien pese recuperar la ventaja gracias a dos kicks de Thomas Ramos, la sensación era que sus grandes fortalezas no aparecían en Saint Denis. En el minuto 25 sumaban 17 tackles fallados de 46 intentados.

Pero incluso sin brillar esta Francia es una selección de temer. No solo tiene a uno de los mejores del planeta (Antoine Dupont), sino que ha encontrado en su bloque defensivo un arma letal cuando el juego no fluye. Se fueron al descanso 9-8 arriba y ni siquiera un nuevo try de Telea a los 43 minutos los sacó de partido.

La selección del Gallo mantuvo la estructura y cuando peor lo pasaban, encontró su primer try de la jornada. Jalibert descargó para Penaud que encontró el banderín y le devolvió la ventaja a los anfitriones. Anotación que descolocaron a los oceánicos, quienes además llegaban a este duelo con dos bajas claves en su sistema: el centro Jordy Barret y Sam Cane, tercera línea y capitán de los All Blacks.

Francia por su parte no hizo más que crecer con la ventaja. Nueva Zelanda tuvo amarillas, cometió penales, hizo cambios y en definitiva nunca pudo salir de esa dinámica establecida en la segunda parte. Ramos convirtió su cuarto kick de la noche (además una conversión) y estiró en seis la ventaja. Pero el fullback no se quedó ahí y en el minuto 74 desató la locura con otro tiro por los postes.

Diferencia ya inalcanzable para los protagonistas del Haka, que solo se estiró en el epilogo. Francia convirtió un nuevo try y la fiesta fue total. Los All Blacks saborean la derrota en fase de grupos por primera vez en su historia.

Formaciones

Francia: Thomas Ramos, Damian Penaud, Gaël Fickou, Yoram Moefana, Gabin Villière, Matthieu Jalibert, Antoine Dupont (capitán), Grégory Alldritt, Charles Ollivon, François Cros, Thibaud Flament, Cameron Woki, Uini Atonio, Julien Marchand y Reda Wardi. Coach: Fabien Galthié.

Suplentes: Peato Mauvaka, Jean-Baptiste Gros, Dorian Aldegheri, Romain Taofifénua, Paul Boudehent, Maxime Lucu, Arthur Vincent y Melvyn Jaminet.

Nueva Zelanda: Beauden Barrett, Will Jordan, Rieko Ioane, Anton Lienert-Brown, Mark Telea, Richie Mo’unga, Aaron Smith, Ardie Savea, Sam Cane (capitán), Dalton Papalii, Scott Barrett, Sam Whitelock, Nepo Laulala, Codie Taylor y Ethan de Groot. Coach: Ian Foster.

Suplentes: Samisoni Taukei’aho, Ofa Tuungafasi, Fletcher Newell, Tupou Vaa’i, Luke Jacobson, Finlay Christie, David Havili y Leicester Fainga’anuku.

