Flor, la sanjuanina que marca un precedente en el rugby femenino: "Hay mucho tabú, pero no hay que tenerle miedo a este deporte"

Las Yaguaretés es el equipo nacional de rugby femenino de Argentina, compuesto por jugadoras de todo el país que representan a la nación en torneos internacionales. Este equipo es fundamental para la promoción y el crecimiento del rugby femenino en Argentina, consolidándose como referente en la región.

"La verdad es que siento orgullo. Poder llevar la celeste y blanca puesta es otro nivel de felicidad, la verdad. Ser la primera jugadora sanjuanina que llega a la Selección te da muchos nervios, porque es como que es la primera vez. No sabes cómo es vivir la experiencia, porque no tenés a alguien que te cuente cómo la pasó. Pero es muy lindo poder representar también a San Juan, poder demostrar que se juega rugby acá también, que hay rugby femenino", expresó la protagonista a Tiempo de San Juan.

Flor está en la mira de la UAR desde 2022. Ese año, mientras se disputaban los Juegos Evita en Mar del Plata, el head coach del seleccionado femenino la "fichó", valorando sus condiciones e incluyéndola en una concentración que se desarrolló en 2023. La centro -su posición cada vez que entrena y juega con el plantel del Jockey- estuvo entrenando con seleccionado juvenil en el CENARD, en lo que fue básicamente una evaluación con entrenamientos diarios.

Lo de ahora es mucho más relevante, porque además marca un precedente en el rugby femenino local. "Para mí es un poco una responsabilidad poder mostrar lo que se aprende en San Juan. Pero hay que tratar de estar tranquila y esperar que todo salga bien. Esta convocatoria también sirve como para visibilizar el rugby femenino en San Juan, eso es lo que queremos lograr. Porque hay muchas chicas que tienen un buen nivel. Y la verdad que sería muy lindo que viajemos muchas más chicas de San Juan", agregó Flor.

Su objetivo, además de instalarse en el seleccionado femenino, aunque por su edad aún no haya debutado en Primera en San Juan, es también darle difusión al rugby local. Son escasos los equipos que hay en la provincia y por falta de jugadoras, sólo pueden jugar en la modalidad de seven: "Esperamos para un futuro que haya más chicas de San Juan en la Selección. Que más chicas se sumen y no le tengan miedo. Es un deporte más, obviamente tiene sus obstáculos. Es lo mismo que el handball, que el hockey o fútbol. ¿Te golpeas? Sí, obviamente. En todos los deportes te golpeas, pero no hay que tenerle miedo, hay que animarse".

La sanjuanina recordó cuando se "plantó" frente a sus padres y les contó de su intención de iniciarse en el rugby. Fue difícil, pero no imposible. "Mi mamá me decía que me podía pegar, pero mi papá dijo un día ´basta´ y me trajo. Después mamá se dio cuenta que era un deporte totalmente diferente a lo que ella pensaba y ahora es la fan número uno. Esto también pasó porque también al deporte lo ven muy masculino, y hay mucho tabú con eso. Y la verdad es que es un deporte con mucho contacto, pero si salís mal. Pero se aprende hasta caer, a tacklear bien", cerró Lépez.

"El rugby es mi vida, es un deporte que lo llevo en la sangre y es mi escapatoria de todos los días"