Flavio Demichelis, el cordobés y abogado que se llevó la Maratón de San Juan

image.png

"Traté de meterle en los últimos kilómetros, acelerar el paso. Me puse que podía dar más, podía llegar al ritmo que yo más o menos manejo, unos 21, así que le di con todo. Tengo cuatro victorias en 42K, pero en San Juan es la primera vez que lo tomo como competencia, así que bueno, me preparé como para estar arriba. No pensé que iba a ser esa marca, no pensé que iba a ser el primero tampoco. Así que estoy feliz", comentó el ganador.

image.png

Flavio llegó de Córdoba a San Juan por primera vez, gracias a la disciplina que empezó a incursionar hace un par de años. Es abogado, trabaja en el ámbito público, pero aun así se da el tiempo para dedicarle sus horitas al entrenamiento y días a las maratones que lo hacen recorrer todo el país. "Como todo competidor amateur, lo que hago lo hago con pasión. Le dedico mucho tiempo a esto y trato de alimentarme bien y llevar una vida sana. Hoy en día el resultado está a la vista", añadió.