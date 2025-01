Flavio Azzaro habló de la vuelta de San Martín a primera división de una manera particular

El mensaje del periodista fue: “Acabo de ver el resumen de San Martín de San Juan vs Atlético Tucumán, en su vuelta a 1ª. Estoy anonadado: cómo no está más Ardente? Cómo que se retiró? Pensé que no iba a haber un día en el que Ardente no fuera el arquero de San Martín de San Juan. Debiera quedar descalificado.” (sic), en X (ex Twitter).