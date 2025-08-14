Final del fútbol femenino, Ciclismo y mucho polideportivo: la cargada agenda deportiva

Durante el fin de semana del viernes 15 y el domingo 17 de agosto de 2025, en San Juan habrá una variada oferta de disciplinas deportivas en competencia. Todas ellas estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal:

Trail running

Desafío Tierra de Gigantes – Ansilta 2025

La cuarta edición de la competencia internacional se celebrará este fin de semana, con actividades diversas que iniciarán el viernes 15 y concluirán el domingo 17 con las carreras exigentes en los cordones montañosos. En cuanto a las distancias de carreras, las mismas serán de 7K, 14K, 24K, 32K, 42, 60K, y el kilómetro vertical del sábado 16. El punto de concentración será el Club Kayak San Juan.

Ciclismo

en pista:

Este domingo 17, en el velódromo Vicente Alejo Chancay se disputará la quinta fecha de la temporada sanjuanina. La concentración será a las 16 y la largada desde las 17 horas. Organiza Caucete Pedal Club, fiscaliza Federación Ciclista Sanjuanina y auspicia Gobierno de San Juan, a través de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. La competencia estará abierta a ciclistas mujeres y hombres con licencia de categorías Junior, Sub 23 y Elite. Las especialidades de fondo serán scratch y vuelta a los puntos. Las inscripciones serán el sábado 16, de 18 a 21 horas, en la sede de la Federación en Avenida Rawson 860 sur, Capital.

en ruta:

La tercera fecha del Torneo Critérium 2025 se disputará este sábado 16, en el Autódromo El Zonda, Departamento Rivadavia. Categorías: libres y máster. Concentración: 13:30 horas. Largada: 14 horas. Organización: AC Apedal San Juan.

Futsal

Liga Sanjuanina de Fútbol – Primera División – Masculino: programación de la primera fecha del Torneo Clausura 2025.

Jueves 14 – 21 horas

Barrios de Pie vs. Sportivo Desamparados, en Laprida.

Viernes 15 – 21 horas

Unión de Villa Krause vs. Del Bono, en el predio de Unión VK.

Barrio Rivadavia vs. Sindicato Empleados de Comercio, en Cesap.

Villa Porres vs. Hualilán, en Barrio Pampa.

La Gloria vs. Marquesado, en Enfermera Medina.

Barrio Mercedario vs. Huarpes, en Hualilán.

San Ricardo vs. Krause, en San Ricardo.

Defensores de Argentinos vs. Las Águilas, en Sindicato del Plástico.

Alianza vs. Rawson Futsal, en Alianza.

Los partidos de Reserva iniciarán a las 20 horas.

Fútbol femenino

Primera División – Femenino: programación de la gran final de Copa Oro. El equipo ganador se proclamará campeón del Torneo Apertura 2025.

Sábado 16

16:30 horas: Club Atlético San Martín vs. Atenas de Pocito.

Estadio San Juan del Bicentenario.

Primera División – Masculino: programación de la quinta fecha del Torneo Clausura.

Viernes 15

Trinidad vs. Árbol Verde.

Sábado 16

Minero vs. Carpintería (en Juventud Unida).

Desamparados vs. San Lorenzo de Ullúm.

Rivadavia vs. Atenas.

Peñarol vs. Unión de Villa Krause (Cuarta División: 14:30 horas. Primera División: 16:30).

López Peláez vs. Alianza.

Aberastain vs. Marquesado.

Sp. 9 de Julio vs. Colón Junior.

Domingo 17

Juventud Zondina vs. Villa Obrera.

Libre: Sarmiento de Zonda.

Horarios de partidos: Cuarta División a las 14 horas y Primera División a las 16 horas.

Segunda División – Masculino: programación de la primera fecha para Zona Ascenso y Zona Reválida.

Zona Ascenso

Sábado 16

Villa Ibáñez vs. Centenario Olímpico o San Damián.

Libertad Juvenil vs. Recabarren.

Del Bono vs. Juventud Ullunera.

Domingo 17

Villa Hipódromo vs. El Globo.

Juventud Unida vs. Los Pumas.

Zona Reválida

Sábado 16

Huarpes vs. Sp. Picón en San Damián.

Juventud Rivera vs. San Agustín.

Fiorito vs. Defensores de Argentinos.

Rawson Junior vs. Defensores de los Andes en El Globo.

Domingo 17

Punteto vs. Centenario Olímpico o San Damián en Villa Obrera.

Horarios de partidos: Cuarta División a las 14 horas y Primera División a las 16 horas.

Patinaje artístico

La Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan llevará a cabo una clínica de tecnificación. La actividad será el domingo 17, de 8 a 13 horas, en el velódromo Vicente Alejo Chancay, Pocito.

Rugby

Copa Oro: este fin de semana se jugará la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 (Segunda fase del torneo). Universidad y San Juan Rugby son los equipos sanjuaninos en la categoría. En sus respectivos partidos, ambos jugarán el sábado 16 a las 15 horas. Universidad recibirá a Mendoza RC en su anexo de Pocito y el San Juan visitará a Los Tordos de Mendoza.

Copa Plata: este fin de semana se jugará la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 (Segunda fase del torneo). Huazihul, Jockey Club y Alfiles son los equipos sanjuaninos en la categoría. En sus respectivos partidos, los tres jugarán el sábado 16. Alfiles visitará a Peumayén desde las 14:45 horas; Huazihul recibirá a Jockey a las 15 horas.

Hockey sobre patines

Superliga Masculina

Este fin de semana se disputará la quinta fecha de la primera ronda, y habrá presentes equipos de San Juan.

Domingo 17

Zona A

Andes Talleres vs. Richet Zapata (SJ).

Valenciano (SJ) vs. San Martín.

Zona B

Concepción (SJ) vs. Altos de San Juan (SJ)

Unión Vecinal de Trinidad (SJ) vs. IMPSA.

Zona C

Casa D’Italia vs. Hispano (SJ)

Lomas de Rivadavia (SJ) vs. Olimpia (SJ).

Horarios a confirmar.

Copa Nacional

Este fin de semana se disputará la quinta fecha de la primera ronda, y habrá presentes equipos de San Juan.

Viernes 15

Zona D

17 horas: Estudiantil (SJ) vs Petroleros.

Domingo 17

Zona A

Murialdo vs. Atlético Argentino (SJ)

Bancaria (SJ) vs. Maipú Giol

Zona B

Bernardino Rivadavia vs. Caucetera (SJ)

Social (SJ) vs. Unión VK (SJ)

Zona C

Huarpes (SJ) vs. Barrio Rivadavia (SJ)

Sindicato Empleados de Comercio (SJ) vs. Banco Mendoza.

Zona D

Comunitarios UVT (SJ) vs. Aberastain (SJ).

San Juan - Primera División – Femenino: programación de la fecha 16 del Torneo Oficial 2025.

Jueves 14 – 21:30 horas

Social vs. Sindicato Empleados de Comercio

Unión de Villa Krause vs. Lomas de Rivadavia

Unión Vecinal de Trinidad vs. Aberastain

Valenciano vs. Atlético Argentino

Concepción Patín Club vs. Bancaria

Barrio Rivadavia vs. Huarpes.

Los partidos de Segunda empezarán a las 20 horas.

San Juan – Primera División – Masculino – Serie A1: programación de la fecha 16 del Torneo Oficial 2025.

Viernes 15 – 21:30 horas

Huarpes vs. Altos de San Juan

Hispano vs. Valenciano

Unión Vecinal de Trinidad vs. Atlético Argentino

Lomas de Rivadavia vs. Bancaria

Richet Zapata vs. Concepción Patín Club

Olimpia vs. Social.

Los partidos de Segunda empezarán a las 20 horas.

Mensaje importante para deportistas que a diario realizan actividad física y deportiva en adyacencias de Parque Faunístico y Dique Ullúm

Comunicado oficial de Guarnición Ejército San Juan por ejercicios de tiro con munición de guerra en Campo Militar General Sarmiento, desde el martes 06 al miércoles 20 de agosto 2025.

Navegación deportiva

Las bajas temperaturas en las estaciones de otoño e invierno requieren que los navegantes en espejos de agua de San Juan necesiten de recomendaciones para la navegación deportiva en la temporada invernal.