Final del fútbol femenino, Ciclismo y mucho polideportivo: la cargada agenda deportiva

Trail running
Desafío Tierra de Gigantes – Ansilta 2025
La cuarta edición de la competencia internacional se celebrará este fin de semana, con actividades diversas que iniciarán el viernes 15 y concluirán el domingo 17 con las carreras exigentes en los cordones montañosos. En cuanto a las distancias de carreras, las mismas serán de 7K, 14K, 24K, 32K, 42, 60K, y el kilómetro vertical del sábado 16. El punto de concentración será el Club Kayak San Juan.
Ciclismo
en pista:
Este domingo 17, en el velódromo Vicente Alejo Chancay se disputará la quinta fecha de la temporada sanjuanina. La concentración será a las 16 y la largada desde las 17 horas. Organiza Caucete Pedal Club, fiscaliza Federación Ciclista Sanjuanina y auspicia Gobierno de San Juan, a través de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. La competencia estará abierta a ciclistas mujeres y hombres con licencia de categorías Junior, Sub 23 y Elite. Las especialidades de fondo serán scratch y vuelta a los puntos. Las inscripciones serán el sábado 16, de 18 a 21 horas, en la sede de la Federación en Avenida Rawson 860 sur, Capital.
en ruta:
La tercera fecha del Torneo Critérium 2025 se disputará este sábado 16, en el Autódromo El Zonda, Departamento Rivadavia. Categorías: libres y máster. Concentración: 13:30 horas. Largada: 14 horas. Organización: AC Apedal San Juan.
Futsal
Liga Sanjuanina de Fútbol – Primera División – Masculino: programación de la primera fecha del Torneo Clausura 2025.
Jueves 14 – 21 horas
Barrios de Pie vs. Sportivo Desamparados, en Laprida.
Viernes 15 – 21 horas
Unión de Villa Krause vs. Del Bono, en el predio de Unión VK.
Barrio Rivadavia vs. Sindicato Empleados de Comercio, en Cesap.
Villa Porres vs. Hualilán, en Barrio Pampa.
La Gloria vs. Marquesado, en Enfermera Medina.
Barrio Mercedario vs. Huarpes, en Hualilán.
San Ricardo vs. Krause, en San Ricardo.
Defensores de Argentinos vs. Las Águilas, en Sindicato del Plástico.
Alianza vs. Rawson Futsal, en Alianza.
Los partidos de Reserva iniciarán a las 20 horas.
Fútbol femenino
Primera División – Femenino: programación de la gran final de Copa Oro. El equipo ganador se proclamará campeón del Torneo Apertura 2025.
Sábado 16
16:30 horas: Club Atlético San Martín vs. Atenas de Pocito.
Estadio San Juan del Bicentenario.
Primera División – Masculino: programación de la quinta fecha del Torneo Clausura.
Viernes 15
Trinidad vs. Árbol Verde.
Sábado 16
Minero vs. Carpintería (en Juventud Unida).
Desamparados vs. San Lorenzo de Ullúm.
Rivadavia vs. Atenas.
Peñarol vs. Unión de Villa Krause (Cuarta División: 14:30 horas. Primera División: 16:30).
López Peláez vs. Alianza.
Aberastain vs. Marquesado.
Sp. 9 de Julio vs. Colón Junior.
Domingo 17
Juventud Zondina vs. Villa Obrera.
Libre: Sarmiento de Zonda.
Horarios de partidos: Cuarta División a las 14 horas y Primera División a las 16 horas.
Segunda División – Masculino: programación de la primera fecha para Zona Ascenso y Zona Reválida.
Zona Ascenso
Sábado 16
Villa Ibáñez vs. Centenario Olímpico o San Damián.
Libertad Juvenil vs. Recabarren.
Del Bono vs. Juventud Ullunera.
Domingo 17
Villa Hipódromo vs. El Globo.
Juventud Unida vs. Los Pumas.
Zona Reválida
Sábado 16
Huarpes vs. Sp. Picón en San Damián.
Juventud Rivera vs. San Agustín.
Fiorito vs. Defensores de Argentinos.
Rawson Junior vs. Defensores de los Andes en El Globo.
Domingo 17
Punteto vs. Centenario Olímpico o San Damián en Villa Obrera.
Horarios de partidos: Cuarta División a las 14 horas y Primera División a las 16 horas.
Patinaje artístico
La Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan llevará a cabo una clínica de tecnificación. La actividad será el domingo 17, de 8 a 13 horas, en el velódromo Vicente Alejo Chancay, Pocito.
Rugby
Copa Oro: este fin de semana se jugará la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 (Segunda fase del torneo). Universidad y San Juan Rugby son los equipos sanjuaninos en la categoría. En sus respectivos partidos, ambos jugarán el sábado 16 a las 15 horas. Universidad recibirá a Mendoza RC en su anexo de Pocito y el San Juan visitará a Los Tordos de Mendoza.
Copa Plata: este fin de semana se jugará la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 (Segunda fase del torneo). Huazihul, Jockey Club y Alfiles son los equipos sanjuaninos en la categoría. En sus respectivos partidos, los tres jugarán el sábado 16. Alfiles visitará a Peumayén desde las 14:45 horas; Huazihul recibirá a Jockey a las 15 horas.
Hockey sobre patines
Superliga Masculina
Este fin de semana se disputará la quinta fecha de la primera ronda, y habrá presentes equipos de San Juan.
Domingo 17
Zona A
Andes Talleres vs. Richet Zapata (SJ).
Valenciano (SJ) vs. San Martín.
Zona B
Concepción (SJ) vs. Altos de San Juan (SJ)
Unión Vecinal de Trinidad (SJ) vs. IMPSA.
Zona C
Casa D’Italia vs. Hispano (SJ)
Lomas de Rivadavia (SJ) vs. Olimpia (SJ).
Horarios a confirmar.
Copa Nacional
Este fin de semana se disputará la quinta fecha de la primera ronda, y habrá presentes equipos de San Juan.
Viernes 15
Zona D
17 horas: Estudiantil (SJ) vs Petroleros.
Domingo 17
Zona A
Murialdo vs. Atlético Argentino (SJ)
Bancaria (SJ) vs. Maipú Giol
Zona B
Bernardino Rivadavia vs. Caucetera (SJ)
Social (SJ) vs. Unión VK (SJ)
Zona C
Huarpes (SJ) vs. Barrio Rivadavia (SJ)
Sindicato Empleados de Comercio (SJ) vs. Banco Mendoza.
Zona D
Comunitarios UVT (SJ) vs. Aberastain (SJ).
San Juan - Primera División – Femenino: programación de la fecha 16 del Torneo Oficial 2025.
Jueves 14 – 21:30 horas
Social vs. Sindicato Empleados de Comercio
Unión de Villa Krause vs. Lomas de Rivadavia
Unión Vecinal de Trinidad vs. Aberastain
Valenciano vs. Atlético Argentino
Concepción Patín Club vs. Bancaria
Barrio Rivadavia vs. Huarpes.
Los partidos de Segunda empezarán a las 20 horas.
San Juan – Primera División – Masculino – Serie A1: programación de la fecha 16 del Torneo Oficial 2025.
Viernes 15 – 21:30 horas
Huarpes vs. Altos de San Juan
Hispano vs. Valenciano
Unión Vecinal de Trinidad vs. Atlético Argentino
Lomas de Rivadavia vs. Bancaria
Richet Zapata vs. Concepción Patín Club
Olimpia vs. Social.
Los partidos de Segunda empezarán a las 20 horas.
Mensaje importante para deportistas que a diario realizan actividad física y deportiva en adyacencias de Parque Faunístico y Dique Ullúm
Comunicado oficial de Guarnición Ejército San Juan por ejercicios de tiro con munición de guerra en Campo Militar General Sarmiento, desde el martes 06 al miércoles 20 de agosto 2025.
Navegación deportiva
Las bajas temperaturas en las estaciones de otoño e invierno requieren que los navegantes en espejos de agua de San Juan necesiten de recomendaciones para la navegación deportiva en la temporada invernal.