Fernando Gago, tras el cachetazo de Tigre a Boca: "Soy el máximo responsable de todo"

Boca , en el estreno de Fernando Gago como director técnico, cayó por 3-0 ante Tigre esté sábado por la noche en Victoria, en el marco de la fecha 18 de la Liga Profesional. Golpazo del Xeneize, en un partido en el que tuvo un pésimo primer tiempo y en el que no logró encontrar su mejor ritmo hasta la segunda mitad. Tras la caída, Pintita habló en conferencia de prensa y dejó en claro que él es "el máximo responsable de todo".

“Perder duele. No de esta forma. Fueron dos acciones de balón detenido donde tuvimos desaciertos y debemos seguir trabajando al máximo nivel en cada situación. Vamos a pensar en que somos un equipo que va a atacar, a buscar que en los partidos tengamos situaciones de ataque y vamos a quedar expuestos a determinadas pérdidas porque los rivales nos pueden jugar de esa forma. En el PT, salvo en una pérdida innecesaria, a partir de ahí volvió a tomar el posicionamiento que buscamos. Con eso se irá aceitando las cosas”, comenzó un calmo Gago.

Sabe Pintita que esta fue su primera prueba después de un puñado de días de entrenamiento. Aunque aclaró también que, con un resultado así de abultado, eso no puede ser excusa. “Tenemos cinco entrenamientos que son pocos, que no son excusa: Soy el máximo responsable de todo y siempre lo seré cuando perdamos. Cuando ganemos serán los jugadores. Los 33 minutos del segundo tiempo fue lo que busco, un equipo ya posicionado en situaciones y que esas transiciones no existan. Y faltan aceitar los movimientos para poder atacar", agregó.

Respecto a la polémica en el primer gol de Tigre (hubo mano previa), Gago evitó profundizar en críticas a los jueces pero sí insistió en que le gustaría que haya más tiempo neto de juego: “Todavía no vi las acciones, pero no podemos quedarnos en los errores, si los hay, arbitrales. Sí me gustaría que los partidos se jueguen más. Sería lindo para el fútbol en sí. Lo vengo diciendo desde mi primer partido: la continuidad de juego va a beneficiar al fútbol argentino”.

"Es trabajo, volvemos a lo mismo. Es trabajo, que empiecen los chicos a entender situaciones de juego. En el primer tiempo hubo tres o cuatro situaciones. No lo sostuvimos como en el segundo tiempo que lo logramos 32, 33 minutos. Tuvimos buena presión en el inicio, donde el rival no nos generaba más de tres cuatro pases. Faltan circulaciones más rápidas para encontrar a un jugador en mejor posición”, detalló el entrenador, quien no dejó de hacer hincapié en qué todo dependerá de lo que vaya trabajándose en los entrenamientos.

La consulta por la titularidad de Romero y Rojo y más análisis del juego

Consultado por las titularidades de Sergio Chiquito Romero y de Marcos Rojo, Gago aclaró, como había dicho también en su presentación, que los puestos se pelearán en las prácticas y que este equipo no es el mismo que jugará el próximo encuentro (ante Gimnasia por los cuartos de final de la Copa Argentina): “No, esto es partido a partido. Cada uno se gana el lugar en el equipo en el entrenamiento y siempre fue así. Quiero que todos tengan la mentalidad de que pueden jugar, se los dije a los futbolistas. El equipo que jugó hoy no es el que jugará el próximo partido. Siempre busco alternativas y eso generará buena competencia interna”.

Gago sobre si Romero va a ser titular con Gimnasia

"El equipo rival estaba con ocho jugadores en zona baja, lo mejor es tener amplitud para atacar esas situaciones. Había posibilidades, sabíamos que sufrían centros al segundo palo y tuvimos tres o cuatro situaciones abajo del arco. Por momentos, Boca hizo bien las cosas. Hay que seguir trabajando", explicó.

Y aseguró que está plenamente conforme con los jugadores con los que cuenta: “Creo que tengo un grandísimo plantel, con grandísimos jugadores y los vi muy predispuestos a esta semana de trabajo, que sinceramente fue fuerte. Va a ir acomodándose con el correr de los entrenamientos y partidos. Lo que quiero lograr es que el equipo juegue determinado los 90’. Al principio serán 30', luego 45', quizás logremos 60' y 70' y eso es trabajo, no es de un momento para otro. Ojalá consigamos en 90 minutos constante lo que quiero. Es ir adaptándonos, ver como el rival juega y generar un convencimiento”.