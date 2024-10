Explosivas declaraciones de Carlos Nicolía contra la dirigencia del hockey y cuerpo técnico: "Dejamos mucho que desear"

"Yo dejé la Selección después del Mundial 2022 porque creo que ya era el momento, pero nunca dejé de ser argentino. Lo que yo aporté a la Selección en este Mundial fue poder ayudar desde un punto de vista de logística. No es que hago ese trabajo, sino a través de mi empresa italiana pudimos conseguir todo para que la Selección estuviera en Valdagno y gracias a mis socios, gracias a mi empresa, pude lograr que 20 personas pudieran estar casi tres semanas con todo pago. Y la verdad que yo lo hice porque soy argentino, porque me gusta la Selección. En el 2022 creo que fui más dirigente que jugador en muchos aspectos", señaló Nicolía.

En 2022 fui más dirigente que jugador. Nosotros con poco haríamos mucho mejor que muchos grupos de personas que los ponen ahí para una función y lo único que hacen es buscar un beneficio propio o viajar a Europa.

El exjugador del Benfica expresó que se sintió defraudado tras la participación de Argentina en el Mundial. Destacó que los empresarios italianos decidieron apoyar a la selección nacional, en lugar de hacerlo con la de su país, y que la recepción por parte de la cúpula dirigencial fue "pésima": "Yo esperaba el buen sentido común del otro lado y me volví a equivocar. No tuve un mensaje de nadie, ni del cuerpo técnico. Pero yo no quería el gracias, pero ellos saben cómo han estado en Valdagno y quién lo había conseguido. Y eso me dolió mucho, porque yo escuché al entrenador, a José Luis Páez, hablar de los faltantes, pero no lo escuché hablar de las personas que se interesaron, sin interés, no escuché un agradecimiento".

Por otro lado se refirió a la falta de gestión de recursos: "Yo siempre digo el gran problema de las selecciones argentinas es que creemos que tenemos que pedir y que están obligados a darnos. No tenemos esa capacidad porque las personas que ponen al mando no tienen la capacidad de funcionar para, en dos años Mundial, decir ´nos falta esto, quién nos puede ayudar´. Pero no, esperamos un mes antes y decimos que tenemos que pagar esto, que tenemos que pagar lo otro y nos empezamos a mover un mes antes del Mundial; es como querer construir una casa en dos días y es imposible. Tenemos la mentalidad de que nos tienen que dar, de que el Gobierno de San Juan nos tiene que dar, la cierta gente nos tiene que dar.