Estados Unidos la pasó mal en la Copa América, echó a su técnico y pretende negociar con uno que ganó todo

La Copa América no es para cualquiera. Estados Unidos no estuvo a la altura y es por eso que no pudo pasar la primera fase de la competencia. Tras la eliminación del anfitrión, la CD echó a su técnico Gregg Berhalter y ahora busca su reemplazante. El principal apuntado es uno alemán que ya lo ganó todo. ¿De quién se trata?