Espinoza, el juez de Copa Argentina: mendocino, polémico y la pelea con Gelabert en el historial

Ya está todo listo. San Martín y San Lorenzo se medirán por los cuartos de final de la Copa Argentina en el Estadio Juan Gilberto Funes de La Punta, en San Luis, el próximo martes 10 de octubre desde las 17hs. Este miércoles se confirmó que el encargado de impartir justicia será Fernando Espinoza (39). El historial que al Verdinegro le pesa con este juez no es muy alentador y en los papeles aparece un partido polémico en el que expulsaron a dos jugadores sanjuaninos. El enojo de Marcos Gelabert y Pipo Gorosito en aquella derrota en La Paternal: "Ya sabíamos cómo íbamos a terminar cuando nos enteramos que nos dirigía él" , había declarado el ex entrenador post partido.

Néstor Gorosito, quién estaba al frente de San Martín en ese momento, fue duro con el árbitro Fernando Espinoza luego de la derrota: "Antes del partido sabíamos como íbamos a terminar cuando nos enteramos que nos dirigía él".

Marcos Gelabert fue expulsado a los 5 minutos de juego en una acción que bien pudo haber sido sancionado con tarjeta amarilla. En el segundo tiempo se volvió a quedar con uno menos, tras la roja a Luis Olivera. Con este panorama, Pipo no se guardó nada y lo criticó después del encuentro: "En el partido quizás jugaron mejor que nosotros, pero preguntale a los jugadores qué les dije yo y lo que hablamos cuando nos enteramos que nos dirigía él. Te da impotencia porque no podés hacer nada, te insultan y no te podés defender", aseguró post partido en el Estadio Diego Armando Maradona.

Por su parte, el Pampa Gelabert, adhirió a los dichos de su entrenador y se mostró frustrado por su temprana expulsión: "Hablamos en la semana porque ya nos había dirigido contra Boca y había sucedido lo mismo", sostuvo el volante para luego añadir que sabían que jugaban "contra Argentinos y contra Espinoza".

LA RESPUESTA DE FERNANDO ESPINOZA A LOS DICHOS DE SAN MARTÍN

Luego de las duras declaraciones de parte de Néstor Gorosito y el propio Gelabert, el árbitro Fernando Espinoza tuvo su chance de réplica en Sportia: "Viendo las imágenes y el resumen y lo que uno siente adentro de la cancha, estoy totalmente tranquilo. Ellos dicen lo que les conviene".

ESPINOZA, UNO DE LOS ÁRBITROS MÁS POLÉMICOS DEL FÚTBOL ARGENTINO

"No soy soberbio", expresó en una entrevista el oriundo de San Martín, Mendoza. Fernando Espinoza se transformó en uno de los jueces más polémicos en el fútbol argentino por sus reacciones dentro y en las declaraciones fuera de la cancha.

“No me considero una persona soberbia, soy un árbitro serio y con personalidad”, declaró Espinoza en DirecTV Sports. También aseguró: "Tampoco esperen que sea como Héctor Baldassi".