Entrenamiento doble turno, arena y "tecnología GPS": cómo es la puesta a punto de 21 días de San Martín

"Estamos buscando cargar un poco la parte del volumen y a la vez jugar con las intensidades para llegar bien al debut, estamos tratando de que todo sea muy dinámico. Primera es otro ritmo, es otra la intensidad, es otra la técnica y los jugadores resuelven mucho más rápido, entonces tenemos la necesidad de estar a la par de la categoría. La jerarquía de los jugadores hace que todo sea mucho más dinámico. Nosotros tenemos jerarquía y hay que sumarle ritmo", explicó Cerdán.

Cerdán es un reconocido preparador físico en el mundo River: trabajó en el club de Núñez casi 10 años, formando parte de las infantiles, juveniles y Reserva durante la primera etapa Marcelo Gallardo (en ese trayecto trabajó con cientos de chicos, entre ellos dos campeones del mundo como Gonzalo Montiel y Julián Álvarez). Font

WhatsApp Image 2025-01-06 at 11.33.42.jpeg

Los jugadores están trabajando en doble turno: el primero arranca a las 7.30 de la mañana y es el más intenso, ya que la práctica puede durar hasta dos horas y media. Los sábados se entrena una sola vez, mientras que el domingo toca descanso. "Empezamos en el gimnasio, con trabajos de fuerza según lo planificado ese día; dependiendo de lo que hagamos, si atacamos, trabajamos la fuerza estructural, si es preventivo de lesiones, o si es un trabajo más funcional. Luego nos trasladamos al campo para realizar los entrenamientos técnico-tácticos. Siempre arrancamos con fuerza y luego pasamos a la pelota, eso es habitual durante todo el año, no solo en pretemporada. Por otro lado, a la velocidad la trabajamos siempre. Necesitamos jugadores que aceleren, que frenen y que sean veloces a la hora de ejecutar cada acción. Hemos optado por hacer pasadas cortas o acciones cortas aeróbicas con poca recuperación para poder aumentar el ritmo de juego y de capacidad de poder repetir estas acciones.", contó Cerdán.

Además de los trabajos con pelota, también hay sesiones en el gimnasio y en la arena. Esta semana entrenaron en el cajón de las instalaciones del Centro de Educación Física N°20 (CEF N°20): "Nos sirve la arena, es un estímulo y nos va a venir bien. Veremos si podemos volver más adelante, en el transcurso del año. No hemos salido del Hilario Sánchez por una cuestión de tiempo. Queremos ganar en recuperación, que los chicos se alimenten bien y ese tipo de cosas".

51f02e82-18a4-4845-bce0-4618cd7f3468.jfif

Al ser Primera, entienden que es un fútbol con una preparación física más exigente. "Hoy, cuando miramos a un jugador, salvo que lo conozcamos por su apellido, físicamente ya no hay diferencia entre defensores, mediocampistas y delanteros. Todos buscan un estado atlético ideal, porque necesitan poder hacer aceleraciones, tomar decisiones de juego estratégicas y ejecutar técnicas precisas. El fútbol cambió y la competencia es más pareja", apuntó el profe. En ese contexto, señaló que mucho de la evolución en la preparación física y la rapidez en la puesta a punto tiene que ver con las fechas y formatos de los torneos: "Aquí los tiempos de preparación no son siempre los ideales, pero eso no significa que no se pueda trabajar bien. La preparación física ha evolucionado, se ha acercado mucho más al fútbol y el acondicionamiento físico tiene mucho que ver con lo específico del deporte".

Para monitorear el rendimiento de cada jugador, se utilizan tecnologías como los GPS, lo que permite un seguimiento en vivo. "La tecnología es una herramienta útil, pero lo más importante sigue siendo lo que ocurre en la cancha y el proceso de preparación general y específica".

WhatsApp Image 2025-01-03 at 10.25.43.jpeg

Claro que todo el trabajo va hacia el sistema de juego que Raúl Antuña quiere implementar, entendiendo que la relación entre la preparación física y el estilo de juego es clave. Por eso la pelota aparece en casi todos los ejercicios, desde el primer día de pretemporada: "Hace tiempo que la preparación física en el fútbol ha evolucionado para trabajar de manera integral. Siempre buscamos que la pelota esté presente desde el primer día, no separando tanto el entrenamiento físico del táctico, lo técnico y lo estratégico, todo va de la mano. Nosotros siempre trabajamos según el sistema de juego y lo que desea el técnico, siempre tratamos de que la preparación física acompañe ese método".

Fotos en La Granja, gentileza Secretaría de Deportes.