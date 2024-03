Entre teatro y fútbol, la historia de una jugadora sanjuanina que mezcla sus dos pasiones en el escenario

"El fútbol es mi mundo. Si pudiera dedicarme a esto lo haría. Es mi pasión y el lugar donde soy feliz", le contó a Tiempo de San Juan.

Sobre cómo llego el teatro a su vida fue de una forma muy particular. Un día "le picó el bichito" por la escena y se largó a ser la protagonista de los escenarios sanjuaninos.

"Fue loco como pasó, porque nunca hice teatro. Un año antes de salir de la secundaria me empezó a llamar la atención era que quería salir en todos los actos. Después cuando pasó el tiempo quise entrar al Polivalente, pero mis papás no me quisieron mandar. Y fue como que desde ahí me quedó una mecha de que sí o sí quería entrar", aseguró Tamara Fernández, la artista sanjuanina que combina sus dos pasiones por el teatro y el fútbol.

La sanjuanina ahora tiene su propio taller de teatro y dicta clases a niños y adultos en un salón céntrico.

¿Qué es el teatro para vos?: "Es una manera de vivir, aplicable a todo y en la forma en cómo te expresas. Termina siendo un estilo de vida y una pasión. El teatro te da libertad, donde las etiquetas y los prejuicios siempre están afuera", resaltó la artista del barrio Los Tamarindos.

Tamara afirmó que las inscripciones para todos los interesados están abiertas y que tanto niños como adultos pueden ser sus alumnos.

